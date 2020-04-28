Врач-эпидемиолог перечислил, какие органы человека поражает коронавирус

SARS-CoV-2 поражает не только легкие человека, но и другие органы человеческого организма, рассказал в эфире телеканала "Россия 24" заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

Он отметил, что SARS-CoV-2 - это не грипп, не очередной риновирус или вирус, вызывающий ОРВИ. Это принципиально новый тип вируса. Выяснилось, что вирус поражает не только дыхательные пути, верхние и нижние особенно, но и кишечник. Отсюда у больных наблюдаются расстройства кишечника, спутанность сознания.

У пациентов с коронавирусом также наблюдаются такие состояния, как расстройство функционирования почек, миокардит и поражение печени.

За последние сутки в России зарегистрировано 6411 новых случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.