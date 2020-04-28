Врач рассказал, что чувствует инфицированный коронавирусом

Заразившийся COVID-19 специалист закрытого на карантин петербургского центра травматологии и ортопедии имени Вредена рассказал, что чувствует инфицированный коронавирусом человек.

По словам заведующего отделением патологии позвоночника и костной онкологии, доктора медицинских наук Дмитрия Пташникова, первым признаком заболевания была "небольшая ломота в мышцах и суставах". Ее доктор списал на усталость.

Однако тем же вечером к ней присоединилась высокая температура - 38,2 градуса. Затем начали пропадать вкус и обоняние. Похожая картина наблюдалась и у других специалистов карантинного центра.

Врач пояснил, что ради интереса экспериментировал на кофе и коньяке с закрытыми глазами - и не мог отличить одно от другого. Однако доктору повезло. Неприятные симптомы проявлялись в течение недели, а затем постепенно сошли на нет. У многих его коллег дела обстояли гораздо хуже.

- У одного стремительно развивалась пневмония, у другого к слабости, ломоте и потере вкуса и обоняния вскоре присоединялись затруднение дыхания, боли в груди. У многих появлялись симптомы тяжелой интоксикации: накатывала сильная слабость, становилось трудно думать, - отметил Дмитрий Пташников в интервью KP.ru.