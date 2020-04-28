Российские вузы ежегодно выпускают более 25 тысяч ИТ-специалистов, но немедленно приступить к работе готовы, по оценке Института развития интернета, лишь 15 процентов из них. А опрос HeadHunter показал, что с нехваткой достаточной квалификации и навыков при найме специалистов цифровых профессий сталкивались 64 процента компаний.

- В России школа технических знаний по-прежнему сильная, - считает руководитель группы DeloitteDigital Максим Шапировский. - Но ИТ-индустрия развивается настолько быстро, что традиционным институтам знаний и образовательным учреждениям тяжело поспевать. С другой стороны, доступ к знаниям для ИТ-специалистов фактически безграничен благодаря частным игрокам на рынке образования и доступу к онлайн-курсам. В этой среде меньше смотрят на имя вуза и больше на опыт. Я бы сказал, что болевая точка довольно стандартная во всем мире - выйдя из университета, не хватает практического опыта.

При этом российские ИТ-специалисты остаются одними из лучших в мире. Наши студенты или даже сотрудники компаний в качестве хобби выигрывают мировые хакатоны и чемпионаты по программированию и другим цифровым направлениям. За таких профессионалов конкурирует не только российский рынок труда. Еще в 2018 году эксперты Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) прогнозировали, что к 2027 году Россия столкнется с недостатком двух миллионов IT-специалистов.

Среди тех, кто трудится в ИТ-сфере, только 3,5 процента полностью соответствуют требованиям к квалификации. К такому выводу пришли эксперты Microsoft и IDC. Нехватка кадров негативно влияет на динамику цифровой трансформации бизнеса во всех сферах, отмечается в исследовании.

- Сейчас работодатели на рынке ИТ хотят видеть в своих сотрудниках не только высококвалифицированных специалистов со всеми необходимыми профессиональными навыками, а еще и личностей, обладающих такими качествами, как коммуникабельность,гибкость, адаптивность к изменениям, - рассказала старший консультант по подбору персонала (IT, Telecom&MediaDepartment) кадровой компании UNITY Арина Заверуха. - Конечно, это усложняет поиск. К тому же надо учитывать, что один кандидат, как правило, получает сразу несколько предложений от разных работодателей.

Как добавила эксперт, среднюю продолжительность закрытия вакансии установить сложно, так как необходимо понимать уровень требуемого кандидата и профиль самой вакансии. Поиск может занимать как 15-20 дней, так и 60-80. Но все-таки принято считать, что в среднем одна вакансия закрывается в течение 30 дней.

- Сейчас большинство студентов уже имеет опыт работы к моменту выпуска: прохождение практики, стажировки, запуск стартапа, - отметила эксперт по развитию бренда работодателя PwC в России Полина Гаврилина. - В этом плане начинающие специалисты точно знают, что готовит для них рынок труда, и стараются этому соответствовать. Но в погоне за технической составляющей, необходимой для работы, выпускники ИТ-специальностей мало обращают внимание на навыки общения и взаимодействия в команде. В некоторых случаях умение пользоваться этими навыками является одним из ключевых параметров оценки начинающего специалиста.

Вузам стоит больше времени уделять практическим задачам и решению бизнес-кейсов

К моменту выпуска из университета у студентов есть сильная теоретическая база, но есть ощутимые трудности в том, чтобы применить эти знания на практике. По словам некоторых студентов, они испытывают трудности в адаптации к рабочему режиму. Эксперты полагают, что вузам стоит больше времени уделять практическим задачам, решению бизнес-кейсов и вовлечению компаний в процесс обучения.

Аналитики HeadHunter среди ключевых навыков для ИТ-специалистов называют готовность учиться новому и быть на "ты" с машинами и новыми технологиями. Также необходимо свободно ориентироваться в мире информации и мыслить рационально, целостно и системно. Работодатели высоко ценят самообучаемость, креативность и предприимчивость.

- ИТ-рынок стал активно расти приблизительно с начала февраля этого года. Особенно вырос спрос на разработчиков Java, JS, Oracle, - рассказала Алина Заверуха. - Одними из самых востребованных ИТ-специалистов также стали консультанты и разработчики SAP (BW, HANA, HR и др.). На рынке ощущается нехватка этих специалистов. Сейчас мы видим небольшое снижение спроса по сравнению с февралем в связи с внешней ситуацией, но уверены, что это временное явление. О переизбытке специалистов на ИТ-рынке можно говорить применительно к управленцам уровня CIO и специалистам уровня Junior в веб-разработке, а также UX/UI-дизайне.

Полина Гаврилина в числе основных трендов выделила анализ больших данных, автоматизацию и роботизацию процессов, переход на "облачные" архитектуры и защиту данных. Специалисты в области data и блокчейн по-прежнему востребованы, по ее словам, и компании конкурируют между собой за привлечение талантливой молодежи. Также бизнес ищет специалистов, обладающих широким набором специфических навыков, поэтому на рынке появляется больше ролей machine learning engineer, a/b testing specialist, data engineer и т.д. Возрастает спрос на разработчиков с математическим образованием. В дефиците остаются специалисты в области управления корпоративными данными и цифровой идентичности.

По словам Максима Шапировского, сегодня бизнес делает большой упор на "обертку", то есть маркетинг. Поэтому растет спрос на фронтенд-разработчиков и UX/UI дизайнеров. "Необходимость в том, чтобы грамотно поймать мысли потребителя, красиво оформить, сверстать и убедиться, что бизнес и системная логика полностью отвечают требованиям, будет продолжать расти", - добавил эксперт.

Также, по его мнению, востребованы и менеджеры продукта. Рынку нужны специалисты, которые умеют конвертировать бизнес-требования в задачи для продуктовой команды (команды дизайнеров, архитекторов, разработчиков и пр.) и наоборот. Будет продолжаться тренд на более технические бэкенд-позиции (фулстек-разработчик, дата-саентист, девопс-инженер).

-Я считаю, что ИТ в эпоху всеобщей цифровизации становится неотъемлемым навыком, который будет ожидаться работодателем, даже если вы не заканчивали факультеты в сфере ИТ и программирования, - полагает Максим Шапировский. - Поэтому есть тренд на более сквозных и кроссфункциональных специалистов. Соответственно, интеграция и постепенное внедрение базовых ИТ-составляющих в разные предметы могут значительно усилить фундамент учеников и сделать их гораздо более привлекательными для работодателя. Необходимы максимально практические знания. Студенты должны набивать руку, учиться мыслить критически, работать в команде, решать реальные задачи. Для этого учебные заведения должны стать более демократичными, открытыми к партнерствам.