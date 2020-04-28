Взятые в банке кредиты позволят бизнесу выплатить сотрудникам 15 млрд

Беспроцентные кредиты на поддержку занятости выданы на сумму более 15 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Несколькими днями ранее бизнес уже получил кредиты на выплату зарплаты на сумму около 9,9 миллиарда рублей. Как отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова, программа, изначально предложенная для микро- и малого бизнеса, набирает обороты.

"Уже отработаны механизмы взаимодействия банков с ФНС по подтверждению численности и отсутствия заявок на аналогичные кредиты сразу в несколько банков. Кроме того, мы подключили к программе средние и крупные предприятия", - уточнила замминистра.

Правительство РФ утвердило пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. В частности, для поддержания занятости была запущена программа по выдаче беспроцентных кредитов бизнесу на выплату зарплаты сотрудникам. Объем кредита рассчитывается исходя из одного минимального размера оплаты труда (сегодня это 12 тысяч 130 рублей) на каждого сотрудника в штате компании.

В Минэкономразвития поступило уже 43 заявки от банков на присоединение к программе (на общую сумму выдачи кредитов в 27 миллиардов рублей). Число банков, подписавших соглашения с Минэкономразвития, выросло с 26 до 31.