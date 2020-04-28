Указ главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 года № 1143 "Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с пунктом "у" части 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия).

2. Определить, что правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), действуют до отмены режима повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев





Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия) (далее - правила), устанавливают требования к поведению, обязательные для исполнения гражданами и организациями в условиях режима повышенной готовности для органов управления и сил Якутской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

1.2. В целях настоящих правил под организациями понимаются юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия).

1.3. За нарушение настоящих правил предусматривается административная ответственность, предусмотренная статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами

2.1. Граждане, проживающие (пребывающие) на территории Республики Саха (Якутия), обязаны:

1) соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при захоронении тел лиц, умерших от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2.2. Граждане, проживающие (пребывающие) на территориях муниципальных образований Республики Саха (Якутия), указанных в пункте 4 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указе Главы Республики Саха (Якутия) от 11 апреля 2020 г. № 1110 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории муниципального образования "Г ород Алдан" Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) и поселка Ленинский Алданского района Республики Саха (Якутия)", обязаны:

1) не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия);

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Саха (Якутия), в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия) (в том числе оказанием услуг доставки);

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с правовыми актами Главы Республики Саха (Якутия);

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

следования по вызову сотрудников правоохранительных и следственных органов, органов прокуратуры, судебных органов для совершения процессуальных и (или) иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом необходимо при себе иметь и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность гражданина, а также документы (при наличии), подтверждающие случаи, исключающие обязанность не покидать место проживания (пребывания);

2) соблюдать масочный режим при нахождении во всех видах общественного транспорта и такси, а также при посещении:

аптек и аптечных пунктов, помещений (площадей) объектов торговли, других организаций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена;

органов государственной власти и местного самоуправления; зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, речные вокзалы, аэропорты, остановки всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения); иных общественных мест.

2.3. Граждане в возрасте старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания и состояния иммуносупрессии, указанные в приложении № 1 к Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", обязаны соблюдать режим самоизоляции по месту проживания.

2.4. Ограничения, установленные подпунктом 1 пункта 2.1 и пунктом 2.2 настоящих правил, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

3. Правила поведения, обязательные для исполнения организациями

3.1. Организации обязаны:

1) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

2) предоставлять работникам средства индивидуальной защиты;

3) приостановить деятельность при угрозе безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на территории организации;

4) соблюдать требования, установленные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 г. № 1119 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"".







