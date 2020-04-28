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28.04.2020 15:44
Рубрика: В мире

Зеленский окончательно продал украинскую землю

Текст: Александр Гусаров
На Украине окончательно принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, его подписал президент Зеленский.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года", - цитирует ТАСС распространенное сегодня заявление пресс-службы офиса украинского президента.

Фото: Avaness/wikipedia.org
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Напомним, принятие закона о доступе к рынку земли было необходимо Киеву для получения новой программы поддержки со стороны МВФ. В конце марта Верховная Рада Украины приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно этому документу, первые два года землю смогут покупать только физические лица - граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. А с 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки.

В действующей редакции иностранцы формально купить землю на Украине не смогут, однако критики закона уже опубликовали ряд вполне законных схем - через банковские залоги, кредитные гарантии и прочие финансово-юридические механизмы - благодаря которым иностранцы смогут получить украинскую землю в собственность или прямое управление практически без ограничений. Примечательно, что против продажи земли, согласно всем социологическим исследованиям, выступало 60-70 процентов украинцев. Однако, закон был принят: с многочисленными нарушениями конституции и парламентского регламента, и на фоне объявленного в стране карантина, что обезопасило Зеленского и его приближенных от массовых протестных акций.

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