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28 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 92(8146)

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 128-ФЗ "О внесении изменений в статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 24 апреля 2020 г.
Опубликован 28 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Жилищный кодекс России

Принят Государственной Думой 14 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Внести в статью 157 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 14; 2006, N 1, ст. 10; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 31, ст. 4206; 2015, N 1, ст. 11; N 27, ст. 3967; 2017, N 31, ст. 4828; 2018, N 1, ст. 69, 87; N 53, ст. 8448) следующие изменения:

1) в части 1 третье предложение исключить;

2) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:

"11. Правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, особенности предоставления отдельных видов коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, условия и порядок заключения соответствующих договоров устанавливаются Правительством Российской Федерации. Указанные правила должны предусматривать в том числе порядок определения размера платы за тепловую энергию (мощность) в многоквартирных домах, которые оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и в которых не все помещения оснащены индивидуальными и (или) общими (для коммунальных квартир) приборами учета тепловой энергии, с учетом показаний индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета тепловой энергии.

12. Правила, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, устанавливаются Правительством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин