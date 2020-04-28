Звезды "Русского Радио" дали старт акции "Путь Победы" и поздравили россиян

"Русское Радио" совместно с Министерством обороны Российской Федерации устроили 27 апреля в Парке "Патриот" большой праздничный концерт в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Выступление звёзд российской эстрады прошло в знаковом месте: именно здесь, недалеко от Кубинки, были остановлены армии фашисткой Германии и началось контрнаступление советских войск. Концерт стал стартом большой гуманитарной и духовной акции "Путь Победы", посвященной юбилею Великой Победы.

В свете событий, связанных с распространением коронавируса, концерт в Парке "Патриот" состоялся без публики. Тем не менее, как отметили артисты, выход на сцену сегодня - это важнейший шаг, дань памяти героям войны и, пусть и заочная, встреча со зрителями, которым сегодня так важна поддержка. Прямая трансляция концерта прошла в социальных сетях Министерства обороны, а совсем скоро увидеть выступления звёзд смогут миллионы зрителей телеканала RU.TV.

На сцену в Парке "Патриот" вышли: Григорий Лепс, Полина Гагарина, Александр Маршал, "Земляне", Денис Майданов, Валерия, Дима Билан, Маша Вебер, Queens, Зара, Лана Свит, Митя Фомин, Екатерина Кузина, солист Академического ансамбля песни и пляски им. Александрова Максим Маклаков и Mark Ovski.

Артисты исполнили как песни из собственного репертуара, так и самые известные композиции военных лет.