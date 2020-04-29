Абэ назвал условие, при котором Олимпиаду могут отменить

Проведение летней Олимпиады в 2021 году возможно только в случае полноценного преодоления пандемии коронавируса. Об этом на слушаниях в парламенте заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Если не преодолеем коронавирус, то не сможем в полном объеме провести соревнования", - подчеркнул глава японского правительства, которого цитирует агентство Jiji.

По словам Абэ, для обеспечения безопасности спортсменов в период Олимпиады крайне важно разработать вакцину и создать эффективные препараты от коронавируса.

Ранее руководитель оргкомитета проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио Ёсиро Мори допустил возможность полной отмены состязаний при условии отсутствия существенных подвижек в борьбе с COVID-19.