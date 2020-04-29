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Актер "Мира Юрского периода" и "Инферно" Ирфан Кхан умер в 53 года

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    29.04.2020, 11:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Индийский, болливудский и голливудский актер, режиссер и продюсер Ирфан Кхан скончался в госпитале в Мумбаи на 54-м году жизни 29 апреля. Об этом сообщает BBC.

Причина смерти не названа, но в 2018 году актер рассказал в Twitter, что у него диагностирована редкая эндокринная опухоль.

Позже Кхан прошел лечение в Лондоне и опубликовал мрачное открытое письмо о своем сражении с раком.

Сахабзаде Иррфан Али Кхан родился в 1967 году. Сниматься начал в восьмидесятые - с телесериалов.

На счету - "Салям, Бомбей", "Миллионер из трущоб", "Нью-Йорк, я люблю тебя", "Жизнь Пи", где он сыграл взрослого Пи Пателя, "Мир Юрского периода", "Новый Человек-паук" (доктор Раджит), "Инферно" - всего более 150 проектов.

Лауреат ряда национальных наград.

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