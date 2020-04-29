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29.04.2020 20:37
Рубрика: Экономика

Ветер бьет рекорды

Альтернативные источники энергии обрели новые полномочия
Текст: Юлия Квитко
Российская газета - Спецвыпуск № 95(8149)
Снижение цен на ископаемые углеводороды лишь ненадолго способно отсрочить наступление эры возобновляемой энергетики. Однако дальнейшее развитие проектов сферы ВИЭ в России во многом будет определяться не только внешними факторами. Принятый Госдумой закон о микрогенерации дает ВИЭ новые полномочия, что, по экспертному мнению, положительно скажется на развитии зеленой энергетики в целом.
Основная миссия альтернативных источников энергии - снижение нагрузки на окружающую среду. Фото: REUTERS Основная миссия альтернативных источников энергии - снижение нагрузки на окружающую среду. Фото: REUTERS
Основная миссия альтернативных источников энергии - снижение нагрузки на окружающую среду. Фото: REUTERS

Согласно статистике, солнечная и ветровая энергетика в масштабах планеты обеспечивает сегодня около 8 процентов мирового потребления электроэнергии. Уже по итогам 2019 года доля ВИЭ в энергоснабжении лидера европейской экономики Германии достигла 46 процентов произведенной в стране электроэнергии. В РФ также несколько лет подряд реализуются меры поддержки в рамках отдельной госпрограммы. За годы ее действия на отечественном рынке оптовых поставок электроэнергии появилось несколько десятков очередей солнечных электростанций, развиваются ветропарки в Калининградской, Ульяновской и Ростовской областях, а также в Республике Адыгея.

Кроме того, благодаря программе поддержки ВИЭ в России на высокий уровень развития вышло производство оборудования для солнечной и ветроэнергетики, что уже сегодня позволяет говорить о достаточно высоком экспортном потенциале отрасли. Перспективу ее дальнейшего развития определяет все большее распространение идеологии декарбонизации и сокращения углеводородного следа в объеме производимых товаров и услуг. Такое стремление мировых экономик в ближайшие годы станет одним из ключевых условий присутствия на мировых рынках, поэтому России необходимо готовиться к этому и вырабатывать инструменты поощрения использования возобновляемой энергии. Это тем более актуально, учитывая ратификацию РФ Парижского соглашения по климату.

Фото: Александр Гавриленко/РГ
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При этом, как считает зампредседателя правления ассоциации "НП "Совет рынка" Олег Баркин, ВИЭ в этой долгосрочной перспективе играют ведущую роль, но пока относительно высокая стоимость производства "зеленой энергии" является основным препятствием для их развития. В свою очередь, внедрение столь капиталоемких технологий делает критичным вопрос о стоимости привлеченного финансирования. По оценкам экспертов "Совета рынка", основной фактор развития отрасли - цена выработки, которая позволит индустрии ВИЭ конкурировать с другими поставщиками. Но на сегодня стоимость электроэнергии, производимой на действующих в России объектах ВИЭ, продолжает оставаться относительно высокой.

К тому же производительность таких объектов во многом зависит от мер господдержки и без них существенно теряет в эффективности. Так, например, в рамках программы поддержки возобновляемой энергетики производство киловатт-часа ветряной энергии обходится более чем в 10 рублей, солнечной - более чем в 20. В то же время, к примеру, одноставочный тариф на электроэнергию для населения столицы находится в диапазоне 4,65-5,47 рубля.

Без специальных мер поддержки возобновляемая энергетика в РФ пока не конкурентоспособна

Для расширения возможностей частных домохозяйств Госдума приняла поправки в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части развития микрогенерации. Граждане смогут не просто самостоятельно обеспечивать жилые дома электроэнергией и оптимизировать свои расходы, но и поставлять ее излишки в сеть. Прежде всего закон устанавливает само определение "объект микрогенерации", наделяя его владельца - потребителя электроэнергии - правом ее производить и продавать. Он также определяет некоторые аспекты регулирования такой деятельности. При этом объект микрогенерации может быть любым - как на базе исключительно ВИЭ, например, ветроустановки или солнечной панели, так и на базе комбинированных решений, сочетающих традиционные источники энергии, тот же дизель, например, и ВИЭ. В то же время согласно закону объем продаваемых гарантирующему поставщику непотребленных "излишков" по средневзвешенной цене оптового рынка не может превышать 15 кВт. Как поясняют в ГД, предел обусловлен тем, что присоединение небольших объектов генерации к общей сети имеет целью бытовое потребление и не должно угрожать безопасности самих потребителей и энергосистемы в целом. Зато порядок присоединения таких объектов обещают существенно упростить, освободив заявителей от излишней бюрократии.

Как рассказал ранее председатель комитета по энергетике Павел Завальный, создание нормативной базы микрогенерации полностью соответствует мировым тенденциям децентрализации, декарбонизации и некоторой персонализации электроэнергетики. "Закон будет способствовать развитию экологически чистых, приближенных к потребителю технологий энергообеспечения, в первую очередь в труднодоступных, удаленных и изолированных районах, позволит предотвратить перебои с электричеством, сгладить пики потребления и сократить затраты потребителей", - подчеркнул он.

В то же время, уверены в профильном комитете ГД, закон о микрогенерации должен быть усилен принятием Стратегии долгосрочного развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, подготовленным Минэкономразвития РФ. Особое внимание в проекте Стратегии, по мнению председателя комитета, должно быть уделено развитию ВИЭ. Именно увеличение их доли в генерации является одним из самых эффективных мер, ведущих к снижению выбросов парниковых газов.

Фото: Российская ассоциация ветроиндустрии
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Таким образом, развитие возобновляемых источников энергии необходимо рассматривать в свете единой энергостратегии РФ и во взаимосвязи с вопросами цифровизации отрасли, микрогенерации, внедрения систем накопления энергии. ВИЭ вполне по силам участвовать в обеспечении долгосрочного роста экономики страны, если будет снижена стоимость выработки киловатт-часа и объекты "зеленой" генерации будут органично встроены в энергетическую систему РФ. Как считает замминистра энергетики РФ Юрий Маневич, если электроэнергетика будет иметь хороший уровень инвестиционной привлекательности и при этом долгосрочную перспективу развития, это позволит не только привлечь новых инвесторов в отрасль, но и сделать ее клиентоориентированной. "Возобновляемая энергетика является для России новым направлением, но значимым и хорошо развивающимся благодаря программе поддержки на первом этапе и продлению этой программы", - считает чиновник.

Тренд на развитие возобновляемой энергетики охватывает практически все страны континента. Эти источники становятся все более и более востребованными. Но не нужно забывать, что без специальных мер поддержки они пока не конкурентоспособны по сравнению с традиционными. Этот факт является основополагающим, когда мы говорим про темпы развития ВИЭ. Поэтому странам, нацеленным на развитие этой отрасли, необходимо продолжать работу над созданием рыночных механизмов улучшения эффективности ВИЭ. Одним из основных элементов рыночного механизма функционирования рынка ВИЭ и становится закон о малой генерации, когда интересы потребителя, поставщика и инвестора фактически сосредоточены в одном лице частного домохозяйства, которое само определяет оптимальные объемы генерации. Это позволяет с помощью более эффективных технологий, связанных с более дешевой стоимостью кВт/ч, построить больше объектов.

Экономика Отрасли Энергетика

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