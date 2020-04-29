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29 апреля 2020 г.

Указ губернатора Алтайского края от 29 апреля 2020 года № 70 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 24.04.2020 № 22-00-07/36-5079-2020 постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 № 53, от 16.04.2020 № 59, от 24.04.2020 № 66) следующие изменения:

в пункте 1:

абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

"плановую вакцинацию населения, за исключением вакцинации детского населения в рамках национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и вакцинации взрослого населения против клещевого энцефалита;";

абзацы пятнадцатый, шестнадцатый изложить в следующей редакции:

"торговых, торгово-развлекательных и других объектов розничной торговли, за исключением объектов розничной торговли непродовольственными товарами в специализированных магазинах, расположенных на первых этажах зданий (строений, сооружений) и имеющих отдельный обособленный вход с обеспечением соблюдения расстояния между посетителями не менее 1,5 м и одномоментным нахождением в помещении магазина не более трех посетителей, аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи, в том числе мобильных телефонов (планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный Правительством Российской Федерации, в том числе автозапчастей, автомобильных масел и смазок, табачных изделий, печатных средств массовой информации, а также торговых объектов, осуществляющих продажи товаров дистанционным способом;

салонов красоты, косметических и СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан, за исключением оказания парикмахерских услуг в помещениях, расположенных на первых этажах зданий (строений, сооружений) и имеющих отдельный обособленный вход, с одномоментным нахождением в помещении не более двух клиентов, с оказанием услуг каждому в отдельном кабинете;";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Приостановить:

по 01.06.2020 на территории Алтайского края бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия;

с 01.05.2020 по 10.05.2020 включительно на территории Алтайского края бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.".

2. Настоящий указ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко



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