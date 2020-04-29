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29.04.2020 06:31
Рубрика: В мире

Американские летчики устроили авиашоу в честь борцов с коронавирусом

Фото: Getty Images via AFP Фото: Getty Images via AFP
Фото: Getty Images via AFP

Пилотажные группы ВВС США Thunderbirds и ВМС США Blue Angels совершили во вторник первый демонстрационный пролет над Нью-Йорком. Это было сделано в знак поддержки врачей и всех, кто борется с пандемией коронавируса.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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В авиашоу приняли участие 12 самолетов - по шесть F-16C/D Fighting Falcon и F/A-18C/D Hornet. Авиагруппа подошла к городу с севера над рекой Гудзон, сделала разворот над нью-йоркской бухтой и городом Ньюарком (штат Нью-Джерси), а затем самолеты пролетели над всеми районами Нью-Йорка, пишет ТАСС.

По словам командира эскадрильи Thunderbirds подполковника Джона Калдуэлла, летчики были рады "отдать дань уважения всем тем, кто работает во имя безопасности жителей города". Этот полет готовился в течение месяца. Подобные авиашоу состоятся и над другими крупными городами США.

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