Американские летчики устроили авиашоу в честь борцов с коронавирусом

Пилотажные группы ВВС США Thunderbirds и ВМС США Blue Angels совершили во вторник первый демонстрационный пролет над Нью-Йорком. Это было сделано в знак поддержки врачей и всех, кто борется с пандемией коронавируса.

В авиашоу приняли участие 12 самолетов - по шесть F-16C/D Fighting Falcon и F/A-18C/D Hornet. Авиагруппа подошла к городу с севера над рекой Гудзон, сделала разворот над нью-йоркской бухтой и городом Ньюарком (штат Нью-Джерси), а затем самолеты пролетели над всеми районами Нью-Йорка, пишет ТАСС.

По словам командира эскадрильи Thunderbirds подполковника Джона Калдуэлла, летчики были рады "отдать дань уважения всем тем, кто работает во имя безопасности жителей города". Этот полет готовился в течение месяца. Подобные авиашоу состоятся и над другими крупными городами США.