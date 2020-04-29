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29.04.2020 14:37
Рубрика: Общество

NASA представило проект аппарата для лазерной добычи льда на Луне

Текст: Алена Ларина
Фото: nasa.gov Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov

Разработан проект первого космического аппарата для поиска залежей льда на Луне с помощью лазеров.

Об его устройстве и будущей межпланетной миссии опубликован материал в IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine.

Есть сведения, что в постоянно затемненных областях вблизи полюсов Луны может присутствовать водяной лед и другие соединения, занесенные туда упавшими кометами и астероидами. Также он мог появиться из-за взаимодействия солнечного ветра с реголитом.

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Эти ледяные залежи можно использовать в качестве топлива для космических ракет. Но сколько их на Луне, неизвестно.

В NASA разработали проект космического аппарата Lunar Flashlight, с помощью которого можно будет искать "лунный" лед. Он отправится на Луну в апреле 2021 года и отсканирует часть ее поверхности, составляя карту залежей льда. С этой целью зонд будет использовать метод инфракрасной отражательной спектроскопии: с помощью четырех лазеров он просветит лунный грунт, а потом проанализирует спектр отраженного излучения.

Но аппарат сможет определить присутствие водяного льда только на поверхности, а не под ней. Лазеры для поиска залежей воды на космическом зонде будут использованы впервые.

В тоже время Lunar Flashlight станет и первым аппаратом NASA на "зеленом" топливе, каком именно, пока не сообщается. Его выведет в космос сверхтяжелая ракета-носитель Space Launch System, которая сейчас разрабатывается.

Планируется, что полет к Луне Lunar Flashlight будет длиться полгода. С его помощью ученые смогут подготовиться к будущим этапам программы "Артемида" по возвращению людей на Луну.

Общество Наука Общество Космос Освоение Луны

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