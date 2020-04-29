Аптекам разрешат создать приложения для дистанционной продажи лекарств

Дистанционно продавать лекарства получат право только аптечные сети, имеющие не менее десяти действующих торговых точек. Подходящим под данные критерии компаниям разрешат создавать свои мобильные приложения для дистанционной продажи лекарств.

Такие нормы заложены в разработанных правилах выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом. Документ был рассмотрен подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

"В апреле был принят закон, разрешающий дистанционную продажу лекарств, - напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В период пандемии и принятых ограничительных мер подобная форма реализации лекарств становится особенно актуальной".

При этом, как подчеркивает Груздев, закон разрешает продавать дистанционным способом только те лекарства, которые отпускаются без рецепта. Кроме того, нельзя продавать дистанционным способом наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, а также спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

"Продавать лекарственные препараты дистанционным способом могут только аптеки, получившие для этого специальное разрешение Росздравнадзора, - заявил председатель правления АЮР. - Сейчас подготовлен проект правила выдачи лицензий на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом. Документ устанавливает требования к аптечным организациям, которые вправе продавать лекарства через интернет".

"Важно подчеркнуть, что получить такие лицензии смогут именно компании, имеющие сеть аптек. Организация, претендующая на лицензию для реализации лекарств дистанционным способом, должна иметь не менее десяти мест осуществления фармацевтической деятельности на территории страны", - добавил он.

По словам Груздева, у организации должен быть сайт в интернете с возможностью выбора способа оплаты и получения лекарственного препарата.

"Допускается наличие мобильного приложения. Так что заказывать и покупать лекарства можно будет с помощью телефона, - подчеркнул председатель правления АЮР. - Также компания должна иметь собственную курьерскую службу, оснащенную оборудованием, которое обеспечивает поддержание необходимого температурного режима для перевозки термолабильных лекарственных препаратов. Или у компании должен быть договор со службой курьерской доставки, имеющей такое оборудование".

"Еще одно требование: наличие электронной системы платежей или мобильных платежных терминалов, предназначенных для проведения электронных платежей, в том числе с помощью банковских карт, непосредственно в месте оказания услуги", - сообщил он.

В случае обнаружения в интернете онлайн-магазинов, которые осуществляют продажу лекарств без необходимой лицензии, такие сайты будут внесены в реестр запрещенных и блокированы, отметил Груздев. "В целом подготовленный проект соответствует целям повышения доступности лекарственных препаратов для граждан и развития дистанционной торговли лекарствами, что сейчас наиболее важно", заключил он.