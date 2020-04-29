Аптекам разрешат создать приложения для дистанционной продажи лекарств

Новости

Врачи рассказали о влиянии стресса в детстве на дальнейшую жизнь 16:56
Бывший курганский вице-губернатор задержан за злоупотребления на 195 млн руб 16:48
Дана предварительна оценка исполнения Союзного бюджета 16:47
ЦБ выпустил памятную монету "Ржевский мемориал советскому Солдату" 16:46
Башаров прокомментировал призыв лишить его всех званий за насилие 16:44
Когда прогулка с собакой обернется для москвича штрафом до 5 тысяч рублей 16:44
С каких предприятий Москвы начнут снимать ограничения из-за COVID-19 16:41
На землях Савойского герцогства нашли древний некрополь с сокровищами 16:40
Эксперимент показал, как выявить рак до появления симптомов 16:38
В Москве задержали продавцов фальшивых тестов на коронавирус 16:35
Названа главная ошибка в обработке поверхностей от вирусов 16:34
Биологи открыли у бактерий коллективную память 16:28
Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева 16:26
На Кубани парикмахер на карантине могла заразить клиентов COVID-19 16:24
В Заполярье безработные получат работу с зарплатой 42 тысячи рублей 16:22
СМИ: Николай Цулыгин покинет пост главного тренера ХК "Салават Юлаев" 16:19
В Подмосковье пресекли незаконную продажу почти 300 аппаратов ИВЛ 16:18
Школьники в Москве отдохнут от онлайн‑уроков с 1 по 11 мая 16:17
Новую серию "Простоквашино" посмотрели более миллиона человек 16:16
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники 16:11
Водоканалы будут реже признавать нарушителями экологии 16:08
Фонд из Нидерландов ищет погибшего в концлагере вологодского солдата 16:05
Заместителя гендиректора КЖД задержали за продажу вагонов с "дисконтом" 16:02
У шести сотрудников больницы под Липецком обнаружили COVID-19 16:02
РЖД продлили до 11 мая меры социальной дистанции в вагонах 16:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 16:00
Рубрика: Экономика

Аптекам разрешат создать приложения для дистанционной продажи лекарств

Текст: Владислав Куликов
Дистанционно продавать лекарства получат право только аптечные сети, имеющие не менее десяти действующих торговых точек. Подходящим под данные критерии компаниям разрешат создавать свои мобильные приложения для дистанционной продажи лекарств.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такие нормы заложены в разработанных правилах выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом. Документ был рассмотрен подкомиссией по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Аптеки обяжут иметь в ассортименте медицинские маски

"В апреле был принят закон, разрешающий дистанционную продажу лекарств, - напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - В период пандемии и принятых ограничительных мер подобная форма реализации лекарств становится особенно актуальной".

При этом, как подчеркивает Груздев, закон разрешает продавать дистанционным способом только те лекарства, которые отпускаются без рецепта. Кроме того, нельзя продавать дистанционным способом наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты, а также спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

"Продавать лекарственные препараты дистанционным способом могут только аптеки, получившие для этого специальное разрешение Росздравнадзора, - заявил председатель правления АЮР. - Сейчас подготовлен проект правила выдачи лицензий на розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом. Документ устанавливает требования к аптечным организациям, которые вправе продавать лекарства через интернет".

"Важно подчеркнуть, что получить такие лицензии смогут именно компании, имеющие сеть аптек. Организация, претендующая на лицензию для реализации лекарств дистанционным способом, должна иметь не менее десяти мест осуществления фармацевтической деятельности на территории страны", - добавил он.

По словам Груздева, у организации должен быть сайт в интернете с возможностью выбора способа оплаты и получения лекарственного препарата.

Фото: iStock
Проблем с лекарствами в аптеках нет

"Допускается наличие мобильного приложения. Так что заказывать и покупать лекарства можно будет с помощью телефона, - подчеркнул председатель правления АЮР. - Также компания должна иметь собственную курьерскую службу, оснащенную оборудованием, которое обеспечивает поддержание необходимого температурного режима для перевозки термолабильных лекарственных препаратов. Или у компании должен быть договор со службой курьерской доставки, имеющей такое оборудование".

"Еще одно требование: наличие электронной системы платежей или мобильных платежных терминалов, предназначенных для проведения электронных платежей, в том числе с помощью банковских карт, непосредственно в месте оказания услуги", - сообщил он.

В случае обнаружения в интернете онлайн-магазинов, которые осуществляют продажу лекарств без необходимой лицензии, такие сайты будут внесены в реестр запрещенных и блокированы, отметил Груздев. "В целом подготовленный проект соответствует целям повышения доступности лекарственных препаратов для граждан и развития дистанционной торговли лекарствами, что сейчас наиболее важно", заключил он.

Экономика Товары и цены Экономика Отрасли Фарминдустрия Власть Право Финансовое право

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
В Госдуме оценили решение США о сокращении средств для "сдерживания РФ"
Эпидемиолог Минздрава рассказал о потерях среди медиков от COVID-19
За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам