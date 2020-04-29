Не все готовы отказаться от живого общения

В непростых условиях карантина многие белорусы и россияне вынуждены сейчас перейти на удаленную работу. Кому-то это даже нравится - не надо тратить время на дорогу, экономишь на обедах. Но есть те, кто по-настоящему страдает от вынужденной самоизоляции и не готов отказаться от живого общения с коллегами ни за какие коврижки. Наш вопрос читателям: как вам живется на удаленке?

Анна Аверина, директор Дворца детей и молодежи, Минск:

- Ждем то время, когда наш дворец снова будет заполнен детьми и родителями. Дистанционно проводим и мероприятия. Например, конкурс детских рисунков к 75-летию Победы. Есть очень достойные работы, посмотреть которые можно на нашем сайте. Так что работа не прекращается.

Наида Магомедова, учитель математики, Махачкала:

- Очень скучаю по коллегам и ученикам. Ничто не заменит человеческого общения. Особенно переживаю за своих учеников, ведь удаленка расслабляет. Некоторые дети, особенно в многодетных семьях, не всегда имеют возможность полноценно заниматься. Прошу их в свободное время связываться со мной, объясняю, что непонятно.

Сергей Троицкий, артист "Первого театра", Новосибирск:

- Репетируем будущую постановку по видеосвязи. А еще читали детям сказки. В соцсети был выложен список детских книжек, родители могли выбрать любую из них и заказать видеозвонок. У каждого артиста график звонков был расписан на целый день. Акция закончилась, но так уж вышло, что я до сих пор читаю эту книжку по 20 минут в день целой группе ребят - нельзя же бросить сказку на самом интересном месте. Правда, соседи занялись ремонтом: иногда сверлят с девяти утра, но ничего....

Наталия Талай, семейный психолог, Минск:

- Не чувствую, что сильно что-то поменялось. С детьми мне дома легко, потому что умею с ними договариваться. Единственное, младшая девочка у нас очень активная и без широкого общения немного страдает. А так мы домоседы. Что касается работы, я запустила онлайн-тренинг для родителей, который давно собиралась сделать. Плюс уже возобновилась работа в частной школе. Так что удаленка была недолгой.

Айгуль Ахметова, воспитатель детского сада, Воронежская область:

- На удаленке мне больше всего не хватает детей из моей группы. Поймала себя на том, что постоянно вспоминаю детсадовских малышей: как они обступили меня, слушают... Поскучала так пару дней и стала записывать для них видео на телефон и размещать в Сети. Первое было про времена года, потом про счет, геометрические фигуры, День космонавтики. Дети выполняют задания, рисуют, родители потом отчеты присылают. В общем, интересно. Мне так понравилось, что буду продолжать, даже когда самоизоляция закончится.

Валентина Горцуева, актриса Национального академического театра имени Янки Купалы:

- У нас ежедневно проходят онлайн-репетиции. Для зрителей делаем читки онлайн. Посмотреть можно на нашем YouTube-канале. То есть жизнь не остановилась. Хотя, конечно, тяжело без непосредственного контакта со зрителями. С другой стороны, появилось время для других занятий: стала больше готовить, читать, веду более здоровый образ жизни.