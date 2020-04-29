"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате

Режим самоизоляции, введенный для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, не позволит в этом году провести 9 мая традиционное шествие "Бессмертного полка" по центральным улицам городов и населенных пунктов России. Как рассказали организаторы, акция пройдет в других форматах. Их будет несколько: от размещения портрета на стекле автомобиля или аватарки в соцсети и заканчивая хоровым исполнением песни "День Победы".

В прошлом году акция "Бессмертный полк" собрала более 10 миллионов человек. В этом году участников может быть еще больше благодаря интернету. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Виртуальное шествие

Как рассказал "РГ" сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров, акция "Бессмертный полк - онлайн" начнется с 11.00 утра по дальневосточному времени. Выглядеть это будет как бесконечный диафильм из череды портретов и историй героев войны, загруженных в интернете участниками акции.

Чтобы стать участником, нужно на портале "Бессмертного полка России" или спонсора проекта "Банк памяти" от Сбербанка загрузить историю и фотографию своего участника Великой Отечественной войны и заполнить анкету. "Транслировать онлайн-шествие будут на портале кинотеатра "Око", на портале "Бессмертного полка России", на медиафасадах и, возможно, по центральным телеканалам, - рассказывает Макаров. - Основная идея такого виртуального шествия в том, чтобы объединить людей".

Как отмечает Макаров, о количестве участников сказать сложно. В прошлом году акция "Бессмертный полк" собрала более 10 миллионов человек. В этом году их может быть больше - онлайн позволяет присоединиться даже тем, кто в предыдущие годы не мог выйти на улицу.

Сразу в музей

Музей Победы на Поклонной горе начал собирать рассказы военного времени и фотографии той поры. Как рассказал "РГ" куратор проекта "Лица Победы" Максим Веденеев, это своего рода патриотический флешмоб.

"Мы предлагаем поделиться историями о героизме своих родных и близких, внесших вклад в Победу, - рассказывает Веденеев. - Для участия необходимо разместить на своей странице в социальных сетях подробный пост и фото героя. Добавить хештеги #Фотопобедителя #Победа75 #МузейПобеды и #ЛицаПобеды и открыть свою страницу. Все рассказы пополнят Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы". Авторы постов после завершения режима самоизоляции смогут воочию увидеть свои истории на видеостендах нашей экспозиции. Мы сохраним память о каждом герое, а самые интересные истории опубликуем на странице Музея Победы".

Музей Победы сейчас собирает рассказы и фото военного времени - они пополнят исторический депозитарий "Лица Победы". Фото: РИА Новости www.ria.ru

Пост с лицом ветерана

Самый простой вариант присоединиться к акции, это заменить аватарку на своей социальной странице. К этому призвали и организаторы "Бессмертного полка России", и общественные движения. Как рассказал "РГ" сопредседатель Межрегионального историко-патриотического общественного движения "Бессмертный полк" Сергей Лапенков, желательно, конечно, чтобы посты в этот день были достойны памяти ветерана.

"Еще одна наша инициатива - акция "Бессмертный полк дома". Чтобы к ней присоединиться, нужно сделать фото семьи с портретом ветерана или записать видео с рассказом о его подвигах, жизни, - рассказывает Лапенков. - А затем разместить их в любых соцсетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020, и он автоматически попадет на сайт нашего движения moypolk.ru".

"День Победы" на балконе

Еще один вариант присоединиться к акции "Бессмертного полка России" - это выйти в 19.00 по московскому времени на балкон своей квартиры или на улицу (если живете в частном доме). Как рассказал один из организаторов Общественного движения "Бессмертного полка России", известный актер Василий Лановой, 9 мая можно выйти на балкон с портретом своего родственника, участника Великой Отечественной войны, труженика тыла или того, кто принимал участие в приближении Победы над фашизмом.

"После завершения минуты молчания, которая начнется по московскому времени в 19.00, предлагаем спеть всем вместе песню, - рассказывает Лановой. - Выбрать музыкальное сопровождение не составило труда, за эту песню проголосовало больше всего участников нашего опроса на портале "Бессмертного полка России". Это песня "День Победы", которую пел Иосиф Кобзон. Слова песни знают все, так что, я думаю, хор выйдет дружным. Те, у кого нет балкона, могут просто подойти к окну или открыть форточку".

Отметим, что такой вариант "выхода на улицу" поддерживают и медики. Как рассказала "РГ" завкафедрой вирусологии МГУ им. Ломоносова Ольга Карпова, если балконы расположены в 1,5-2 метрах друг от друга, то нет никакой опасности в таком массовом выходе. "Лишь петь я бы посоветовала в сторону двора, а не соседа - для безопасности себя и других жителей дома, - рассказывает Карпова. - Скорей всего, я тоже к этой акции присоединюсь. В предыдущие годы у меня на это время приходилась полевая сессия. Сейчас все сидим по домам. Мы с мужем сделали портрет его дяди. Он воевал во время Великой Отечественной войны и 19-летним солдатом погиб под Петрозаводском. Звали его Анатолий Иванович Топильский".