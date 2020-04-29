Эксперимент подтвердил теорию о новом средстве в борьбе с ожирением

Австрийские биологи доказали, что бурый жир помогает сжечь больше калорий. Результаты исследования опубликовал Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

В эксперименте участвовали два десятка девушек и парней, которые не имели лишнего веса, вредных привычек и проблем со здоровьем. У половины из них в организме были запасы бурого жира, у остальной половины его не было вовсе.

Им выдали жилеты, заполненные холодной водой, в которых они просидели полтора часа. Таким образом ученые сымитировали жизнь в холодном климате, так как попадая в такие условия, организм заставляет клетки бурого жира активно сжигать калории.

После этого у участников собрали образцы крови, чтобы замерить количество кислорода, которое организм потреблял в "холодном режиме". Выяснилось, что организм тех, у кого имелся бурый жир, сжигал примерно на 15 процентов больше калорий, чем организм тех, у кого этого жира не было. Кроме того, у них в крови было больше полезных молекул и жирных кислот и меньше их опасных разновидностей, провоцирующих болезни.

Биологи считают, что в будущем бурый жир поможет медикам в борьбе с ожирением. Однако перед тем, как рекомендовать его к использованию, нужно более тщательно изучить его влияние на организм человека.