British Airways предупредила сотрудников о сокращении 12 тысяч рабочих мест

Новости

В Якутске скончались два пациента с COVID-19 07:44
Вспышка коронавируса зафиксирована на борту эсминца Kidd ВМС США 07:37
Постпред РФ: США используют пандемию для давления на Венесуэлу 07:22
Американские летчики устроили авиашоу в честь борцов с коронавирусом 06:31
Застрявших на сахалинском судне буревестников вернули на волю 06:31
Вывозной рейс из Ташкента вернет в Москву еще 174 россиянина 06:02
В Приморье ввели обязательный масочный режим 05:58
Российские Ту-160 совершили плановый полет над Балтийским морем 05:36
Мясокомбинаты в США приравняли к оборонным предприятиям 05:17
Эксплуатация моста Благовещенск-Хэйхэ начнется в мае 05:03
Праздничный салют 9 мая увидят жители восьми городов ДФО 04:56
Третий спецрейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву 04:37
Приморскому фермеру подкинули гималайского медвежонка 04:36
Колумбия вошла в Организацию экономического развития и сотрудничества 04:35
В НИИ Минздрава назвали причины низкой заболеваемости COVID-19 в РФ 04:19
Власти Бразилии продлили запрет на въезд иностранцев в страну 04:01
В Благовещенске нашли автора фейка о разрушении моста через Зею 03:51
Все население Люксембурга за месяц протестируют на коронавирус 03:41
В Канаде более 12 тысяч человек покинули дома из-за разлива рек 03:21
Вице-президент США отказался от маски при посещении клиники 02:55
Генконсульство РФ: Более 300 россиян вернутся из США вывозным рейсом 02:20
Ученые обновили прогноз по завершению вспышки COVID-19 в России 01:55
Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа 01:52
На побережье Калифорнии скапливаются пришвартованные танкеры с нефтью 00:52
Захарова съязвила в адрес "американских фейкоделов" 00:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 07:19
Рубрика: В мире

British Airways предупредила сотрудников о сокращении 12 тысяч рабочих мест

Текст: Максим Макарычев
Пандемия коронавируса наносит ущерб одной из крупнейших авиакомпаний Европы. British Airways может сократить более четверти своей рабочей силы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В заявлении материнской компании IAG говорится, что British Airways уведомила профсоюзы о программе реструктуризации, которая затронет большинство сотрудников и "может привести к сокращению до 12 тысяч рабочих мест". IAG, в которую также входит испанская авиакомпания Iberia, заявила, что ее выручка за первый квартал снизилась на 13% до 7,6 миллиарда долларов, и она потерпела операционный убыток в 890 миллионов долларов. За тот же период прошлого года группа авиакомпаний получила прибыль в размере 135 миллионов евро.

Фото: Odd ANDERSEN / AFP
Авиакомпании ФРГ рассказали о строгих ограничениях для пассажиров из-за COVID-19

Специалисты предупредили, что потери во втором квартале будут "значительно хуже", а, по прогнозам аналитиков, восстановление спроса пассажиров до уровня 2019 года займет несколько лет, отмечает The Guardian. Этот факт подтвердил генеральный директор British Airways Алекс Круз в письме к сотрудникам. "Вчера British Airways вылетели из Хитроу всего лишь несколькими самолетами. В обычный день мы делаем более 300 рейсов", - добавил он. Брайан Струттон, генеральный секретарь профсоюза пилотов Balpa, сказал, что синдикат будет бороться за каждое рабочее место. "Пилоты и весь персонал опустошены объявлением о 12 тысяч возможных потерях рабочих мест в British Airways", - сказал он.

Заявление British Airways перекликается с сообщениями авиакомпании Lufthansa, владеющей национальными перевозчиками в Германии, Швейцарии, Австрии и Бельгии. Ранее компания объявила о том, что вынуждена постоянно сокращать количество рейсов. В руководстве Lufthansa заявили, что во всем мире восстановление спроса на авиаперевозки займет годы.

Запреты на полеты и блокировки угрожают обанкротить авиакомпании по всему миру. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, растущий финансовый кризис, с которым сталкиваются перевозчики, может привести к падению доходов на 55 процентов в 2020 году, или потере в финансовом эквиваленте около 483 миллиардов долларов. Некоторые из компаний обращаются к властям своим стран за помощью, заявляя о грядущем банкротстве.

Так, на грани разорения оказалась Virgin Atlantic, контролируемая Virgin Group сэра Ричарда Брэнсона, которая запросила коммерческий кредит у правительства Великобритании.

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил начать поэтапный выход из режима самоизоляции с 12 мая
Ученые обновили прогноз по завершению вспышки COVID-19 в России
Третий спецрейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом COVID-19
Правительство утвердило 28 апреля Днем работника скорой помощи
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников