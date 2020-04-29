British Airways предупредила сотрудников о сокращении 12 тысяч рабочих мест

В заявлении материнской компании IAG говорится, что British Airways уведомила профсоюзы о программе реструктуризации, которая затронет большинство сотрудников и "может привести к сокращению до 12 тысяч рабочих мест". IAG, в которую также входит испанская авиакомпания Iberia, заявила, что ее выручка за первый квартал снизилась на 13% до 7,6 миллиарда долларов, и она потерпела операционный убыток в 890 миллионов долларов. За тот же период прошлого года группа авиакомпаний получила прибыль в размере 135 миллионов евро.

Специалисты предупредили, что потери во втором квартале будут "значительно хуже", а, по прогнозам аналитиков, восстановление спроса пассажиров до уровня 2019 года займет несколько лет, отмечает The Guardian. Этот факт подтвердил генеральный директор British Airways Алекс Круз в письме к сотрудникам. "Вчера British Airways вылетели из Хитроу всего лишь несколькими самолетами. В обычный день мы делаем более 300 рейсов", - добавил он. Брайан Струттон, генеральный секретарь профсоюза пилотов Balpa, сказал, что синдикат будет бороться за каждое рабочее место. "Пилоты и весь персонал опустошены объявлением о 12 тысяч возможных потерях рабочих мест в British Airways", - сказал он.

Заявление British Airways перекликается с сообщениями авиакомпании Lufthansa, владеющей национальными перевозчиками в Германии, Швейцарии, Австрии и Бельгии. Ранее компания объявила о том, что вынуждена постоянно сокращать количество рейсов. В руководстве Lufthansa заявили, что во всем мире восстановление спроса на авиаперевозки займет годы.

Запреты на полеты и блокировки угрожают обанкротить авиакомпании по всему миру. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, растущий финансовый кризис, с которым сталкиваются перевозчики, может привести к падению доходов на 55 процентов в 2020 году, или потере в финансовом эквиваленте около 483 миллиардов долларов. Некоторые из компаний обращаются к властям своим стран за помощью, заявляя о грядущем банкротстве.

Так, на грани разорения оказалась Virgin Atlantic, контролируемая Virgin Group сэра Ричарда Брэнсона, которая запросила коммерческий кредит у правительства Великобритании.