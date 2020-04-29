ЦБ РФ не считает нужным расширять доступ МВД к банковской тайне

Банк России не считает необходимым расширять возможности правоохранительных органов для получения банковской тайны. Об этом пресс-служба ЦБ РФ сообщила РИА Новости. Ранее в "Известиях" появилась информация о письме главы МВД Владимира Колокольцева в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с предложением облегчить правоохранительным органам доступ к документам, содержащим банковскую тайну - для более эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях.

Кроме того, по словам министра, сейчас прорабатывается обновленная редакция проекта соглашения об информационном взаимодействии между МВД и Центробанком. Но в пресс-службе ЦБ отметили, что и сегодня при выявлении признаков противоправных действий в банках регулятор оперативно информирует о них правоохранительные органы - в полном соответствии с действующим регламентом информационного взаимодействия Банка России, Генеральной прокуратуры, правоохранительных и иных федеральных государственных органов России.

В ЦБ также напоминают, что в 2018 году Банк России активно поддержал внесение изменений в законодательство, позволяющих передавать в отдельных случаях в следственные органы сведения, составляющие банковскую тайну, вместе с заявлением о признаках преступления. И во всех установленных законом случаях Банк России этим правом пользовался, указали в ЦБ. При этом расширение возможностей правоохранительных органов в получении банковской тайны регулятор не считает необходимым, отмечается в сообщении, так как "факты свидетельствуют, что вопросы эффективности привлечения к ответственности виновных лиц и возвращения активов лежат не только в плоскости межведомственного взаимодействия".

В МВД по этому вопросу придерживаются иного мнения. В качестве аргумента к предложению ведомства о расширении полицейского доступа к документам, содержащим банковскую тайну, Владимир Колокольцев привел ситуацию с выводом денег из Промсвязьбанка и ФК "Открытие". Нарушения в них ЦБ нашел еще в 2016-2017 годах, однако уголовное дело было начато только спустя два года. За это время владельцы вывели порядка 104 млрд рублей. Как отметил министр, правоохранители не смогли своевременно получить необходимые документы и данные, поскольку действующее законодательство не дает ведомству широких полномочий, имеющих отношение к банковской тайне, а сотрудникам полиции порой отказывают в материалах в связи с неоднозначностью толкования некоторых статей законов.