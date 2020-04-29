ЦБ РФ не считает нужным расширять доступ МВД к банковской тайне

Новости

Треть пациентов с COVID-19 на Южном Урале лечится дома 15:13
Минздрав: РФ на плато не вышла, но прирост заболевших COVID-19 снижается 15:12
Во Втором кассационном суде сдали кровь для зараженных COVID-19 15:11
В Роспотребнадзоре рассказали о трудностях с тестированием на COVID-19 15:06
Юрий Лоза объяснил, за что невзлюбил Тома Круза 15:04
Невидимый невооруженным глазом слой обнаружен в храме Осириса 14:48
Порывы ветра в новой Москве превысили 23 метра в секунду 14:46
Нижегородцев наказали за хороводы во время самоизоляции 14:46
Два калининградских пляжа получили "Голубой флаг" 14:45
Умирающий суббренд Nissan анонсировал новинку 14:40
Минздрав Челябинской области закрыт на карантин 14:39
NASA представило проект аппарата для лазерной добычи льда на Луне 14:37
Google Meet стал бесплатным для всех пользователей 14:35
В Петербурге подтвердили смерть двух пациентов с COVID-19 14:34
В Югре скончался третий пациент с коронавирусом 14:30
МИД РФ оценил ситуацию после закрытия программы школьных обменов с США 14:29
Абэ назвал условие, при котором Олимпиаду могут отменить 14:28
Белый медведь в зоопарке Ижевска убил приехавшую к нему медведицу 14:27
Эксперимент подтвердил теорию о новом средстве в борьбе с ожирением 14:27
В столице обновлен рекорд низкого атмосферного давления 14:24
Полицейский выстрелил в калининградца, метнувшего в него нож 14:23
В городах Крыма 9 мая состоятся авиапарады и салюты 14:23
В МЧС России подтвердили обнаружение еще двух погибших при пожаре в Выборге 14:19
Дипломаты помогли белорусам вернуться из Казахстана на родину 14:17
В Челябинской области режим обязательной самоизоляции продлен до 11 мая 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 14:34
Рубрика: Экономика

ЦБ РФ не считает нужным расширять доступ МВД к банковской тайне

Текст: Александр Проценко

Банк России не считает необходимым расширять возможности правоохранительных органов для получения банковской тайны. Об этом пресс-служба ЦБ РФ сообщила РИА Новости. Ранее в "Известиях" появилась информация о письме главы МВД Владимира Колокольцева в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с предложением облегчить правоохранительным органам доступ к документам, содержащим банковскую тайну - для более эффективного противодействия преступлениям в кредитных организациях.

Кроме того, по словам министра, сейчас прорабатывается обновленная редакция проекта соглашения об информационном взаимодействии между МВД и Центробанком. Но в пресс-службе ЦБ отметили, что и сегодня при выявлении признаков противоправных действий в банках регулятор оперативно информирует о них правоохранительные органы - в полном соответствии с действующим регламентом информационного взаимодействия Банка России, Генеральной прокуратуры, правоохранительных и иных федеральных государственных органов России.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Банкиров будут наказывать за грубость с должниками

В ЦБ также напоминают, что в 2018 году Банк России активно поддержал внесение изменений в законодательство, позволяющих передавать в отдельных случаях в следственные органы сведения, составляющие банковскую тайну, вместе с заявлением о признаках преступления. И во всех установленных законом случаях Банк России этим правом пользовался, указали в ЦБ. При этом расширение возможностей правоохранительных органов в получении банковской тайны регулятор не считает необходимым, отмечается в сообщении, так как "факты свидетельствуют, что вопросы эффективности привлечения к ответственности виновных лиц и возвращения активов лежат не только в плоскости межведомственного взаимодействия".

В МВД по этому вопросу придерживаются иного мнения. В качестве аргумента к предложению ведомства о расширении полицейского доступа к документам, содержащим банковскую тайну, Владимир Колокольцев привел ситуацию с выводом денег из Промсвязьбанка и ФК "Открытие". Нарушения в них ЦБ нашел еще в 2016-2017 годах, однако уголовное дело было начато только спустя два года. За это время владельцы вывели порядка 104 млрд рублей. Как отметил министр, правоохранители не смогли своевременно получить необходимые документы и данные, поскольку действующее законодательство не дает ведомству широких полномочий, имеющих отношение к банковской тайне, а сотрудникам полиции порой отказывают в материалах в связи с неоднозначностью толкования некоторых статей законов.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Правительство МВД

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
Продлены ограничения на въезд иностранцев в Россию
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам