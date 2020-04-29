ЦБ выпустил памятную монету "Ржевский мемориал советскому Солдату"

Банк России выпустил в обращение памятную монету "Ржевский мемориал советскому Солдату".

Монета номиналом 3 рубля из серебра высшей, 925-й, пробы диаметром 39 миллиметров весит 31,1 грамма. На одной из сторон, на зеркальном поле диска - рельефное изображение памятника советскому Солдату - центральной части мемориального комплекса. Мемориал расположен у деревни Хорошево Тверской области на месте кровопролитных боев подо Ржевом в 1942-1943 годах. Монета выпущена ограниченным тиражом - три тысячи штук. Как отметил Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Александр Барков, масштаб и значимость Ржевской битвы долгое время широко не афишировались.

Массовый героизм тысяч и тысяч красноармейцев не позволил гитлеровцам достичь перевеса на других критических участках советско-германского фронта, прежде всего под Сталинградом и на Кавказе, дал возможность Красной армии выстоять, а потом перейти в решительное наступление.