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29.04.2020 18:02
Рубрика: Экономика

За кадры решили все

Чем отличается рынок труда нынешней весны от того, что происходило в кризисы 2008 и 2014 годов
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(8149)
Экономические сложности из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть отразились на рынке труда. При сокращении числа размещаемых на порталах по поиску работы резюме произошло одновременное увеличение числа доступных вакансий. То есть, с одной стороны, люди сократили активность по поиску нового или лучшего места труда, а с другой - потребность в новых кадрах сохраняется. В прошлые кризисы, с которыми сталкивалась экономика в 2008-2009 и 2014-2015 годах, тенденция была совсем иная - взрывной рост числа резюме при резком сокращении вакансий.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Основной удар по рынку труда еще впереди, самыми тяжелыми будут май и июнь, - предупреждает директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. - Но тут играет роль другой фактор. Кризис 2008 года был финансовым и банковским. Проблемы 2014 года имели свою специфику. А сейчас на фоне пандемии и самоизоляции произошло резкое снижение спроса, которое потянуло за собой и сокращение предложения, а следом убавилась деловая активность. Разная природа проблем диктует и разное поведение и работодателей, и работников".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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При этом эксперты считают, что при второй волне пандемии и еще каких-либо новых негативных вводных уровень безработицы вряд ли поднимется выше 8%. В марте этот показатель, по данным Росстата, был равен 4,7%. "Сейчас, имея опыт переживания двух кризисов, многие боятся менять работу в такой сложный период даже при наличии заманчивых вариантов, - анализируют низкую динамику числа размещенных резюме аналитики Headhunter. - Возможно, кроме опасений неопределенности на новой работе срабатывает страх: "Если мое руководство узнает, что я ищу другую работу, меня точно сократят".

Есть и еще одна причина довольно пассивного поведения работников. Большинство компаний, сталкиваясь с необходимостью сократить расходы на персонал на фоне сокращения или отсутствия заказов, простоя в "нерабочие дни", стараются всеми силами сберечь сотрудников, не увольняя людей и не выталкивая их на рынок труда. Вместо этого они находят способы сократить рабочее время или размер зарплаты, отправить в отпуск. На это многие соглашаются.

К тому же вероятность найти новую работу все-таки не слишком высока. Как показывают данные Headhunter, в основном рост вакансий дают медицина и фармацевтика - в этих отраслях по сравнению с январем вакансий стало больше на 60%. Почти во всех остальных: услуги для населения, IT, финансы, телекоммуникации и других падение числа вакансий составляет от 10-36%. Впрочем, хорошая новость в том, что к решительным сокращениям кадров готовится лишь 12 процентов опрошенных НН компаний.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Алексей Дуэль
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