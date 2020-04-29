Чему и за сколько репетиторы учат школьников

Еще один новый тренд в репетиторстве: стала популярна помощь школьникам с выполнением цифровых домашних заданий. Многие родители работают из дома, но свободного времени у них не прибавилось. А вот дети стали нуждаться в помощи гораздо больше: кому-то нужно добирать знания, кому-то - разжевать базовую программу. Темп усвоения материала у каждого ребенка разный. Репетиторов для выполнения "домашки" и подтягивания по предмету все чаще нанимают детям даже в средней школе, а иногда и в начальной.

Каким выглядит рынок репетиторства в Москве и Московской области, выяснил исследователь ВШЭ Петр Макеев. Он отобрал 180 тысяч анкет репетиторов на разных популярных платформах. Среди предметов выбрал русский язык, математику и английский - их преподают чаще всего.

Что оказалось в итоге? Самые дорогие репетиторы - на крупных и массовых сайтах. "Для потребителя это, вероятно, является косвенным доказательством качества услуг, - заявил Макеев. - Эти сайты прямо заявляют о сложной системе проверки репетиторов, содержат отзывы бывших учеников и их родителей, выставляют рейтинги репетиторам". За качество преподавания и берется соответствующий процент.

Цены на репетиторство не особенно различаются по предметам. На некоторых сайтах самый доступный - русский язык, на некоторых - математика. Где-то цена вообще не различалась. По подсчетам специалиста, средняя цена часового занятия по русскому языку, математике или английскому - 900-1000 рублей.

Статус и стаж репетиторов существенно влияют на цену. Меньше всего берут студенты: средняя цена на их услуги - менее 700 рублей в час. Обычно они подтягивают учеников средней школы. Это не самая дорогая услуга в отличие от подготовки к ЕГЭ. Самые затратные репетиторы - преподаватели вузов и носители иностранных языков: 1100 рублей за час и выше. В среднем они занимаются репетиторством 18 лет. А носители языка много берут просто потому, что они "носители".

В середине по доходам аспиранты, школьные учителя и частные преподаватели. Русский и английский язык преимущественно преподают женщины (80-95%). В математике равноправие: женщин и мужчин примерно поровну.

Кого на рынке больше, школьных учителей или частных преподавателей? На этот вопрос ответить сложно, отметил Макеев. Далеко не все репетиторы обращаются на сайты для поиска учеников. Многие обходятся "сарафанным радио".

"Если же судить о той группе, которая представлена на сайтах, то по всем предметам доминируют частные преподаватели, которые не работают в школах или вузах", - подчеркнул исследователь. Школьные учителя и преподаватели вузов меньше нуждаются в помощи сайтов, вероятно, потому, что находят учеников прямо на работе, считает он.

Порядка 30% всех предложений рынка от студентов. Они подрабатывают, преподавая математику, информатику, биологию и химию. Школьные преподаватели лидируют (до 25%) в предметах, связанных с подготовкой к школе и обучением в "началке".

На цену услуг влияет и преподавание нескольких предметов сразу. Универсалы берут больше. Но большинство педагогов преподают все-таки один предмет.