Число погибших от COVID-19 в США превысило потери во Вьетнамской войне

Количество погибших от эпидемии коронавируса в США превысило потери американцев во время войны во Вьетнаме. Как сообщает Национальное общественное радио (NPR), об этом стало известно после того, как Университет Джонса Хопкинса обнародовал последние данные о развитии эпидемиологической ситуации в США.

Согласно проведенному мониторингу, на утро среды жертвами коронавируса нового типа стали 58365 американских граждан. Это число оказалось выше безвозвратных потерь США во Вьетнаме, которые, по официальным данным, составили 58220 человек.

Отмечается, что если участие США во Вьетнамской войне продолжалось больше десяти лет, то сравнимая по числу жертв эпидемия коронавируса началась менее трех месяцев назад. При этом уровень смертности от пандемии COVID-19 выше: он составляет 17,6 погибших на каждые 100 тысяч жителей, тогда как в наиболее кровопролитный для США период войны во Вьетнаме (1968 год) аналогичный показатель составлял 8,5 смертей на каждые 100 тысяч граждан США.