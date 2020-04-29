Что будет с рублем после заседания ФРС США

Сегодня решение по базовой ставке озвучит Федеральная резервная система (ФРС) США, а в четверг - Европейский центробанк (ЕЦБ). Их действия, а также сопровождающие комментарии глав ФРС и ЕЦБ, способны задать настроения мировым рынкам, а также рублю.

ФРС почти наверняка сохранит ставку на текущем уровне (0-0,25%), ее глава Джером Пауэлл, как и его предшественники, жестко отзывался о переходе к отрицательным ставкам, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Тем не менее, арсенал монетарных стимулов не ограничен снижением ставки, и расширение мер поддержки позитивно скажется на динамике рынка в отсутствии ощутимого негатива. Под вопросом остаются темпы скупки активов, которые на этой неделе уже снизились до 10 млрд долларов в день, говорит Кадулин.

Ключевые центробанки уже сделали многое для стабилизации финансовых рынков и вряд ли пока смогут предложить что-то большее, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. "В текущих условиях, когда фондовые рынки выглядят неплохо, а статистика по COVID-19 на Западе вызывает оптимизм, требовать от монетарных властей расширения мер поддержки выглядит нелогично. Вероятно, ФРС ограничится словесными интервенциями в поддержку рынков, тогда как ЕЦБ может предложить расширение мер количественной поддержки, но оно едва ли будет существенным", - говорит Евстифеев.

Для рубля это означает стабилизацию части внешнего фона. Нефтяной рынок уже продолжительное время торгуется в отрыве от динамики финансового рынка, поэтому ждать послаблений для рубля с этой стороны будет преждевременно, полагает Евстифеев. Тем не менее ободрение от основных центробанков может поддержать и российскую валюту, допускает он.

С 1 мая начинает действовать новое соглашение ОПЕК++ о сокращении добычи нефти. Этот фактор, а также продолжающиеся интервенции Банка России, позволит оставаться доллару ниже отметки 75 рублей, считает Кадулин. При этом, по его мнению, укрепление российской валюты существенно ниже 73 рублей выглядит маловероятным в связи с сохраняющимся низким спросом на нефть, который не позволит котировкам вырасти ощутимо выше текущих значений.