Что будет с рублем после заседания ФРС США

Новости

Вывозной рейс из Ташкента вернет в Москву еще 174 россиянина 06:02
В Приморье ввели обязательный масочный режим 05:58
Российские Ту-160 совершили плановый полет над Балтийским морем 05:36
Мясокомбинаты в США приравняли к оборонным предприятиям 05:17
Эксплуатация моста Благовещенск-Хэйхэ начнется в мае 05:03
Праздничный салют 9 мая увидят жители восьми городов ДФО 04:56
Третий спецрейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву 04:37
Приморскому фермеру подкинули гималайского медвежонка 04:36
Колумбия вошла в Организацию экономического развития и сотрудничества 04:35
В НИИ Минздрава назвали причины низкой заболеваемости COVID-19 в РФ 04:19
Власти Бразилии продлили запрет на въезд иностранцев в страну 04:01
В Благовещенске нашли автора фейка о разрушении моста через Зею 03:51
Все население Люксембурга за месяц протестируют на коронавирус 03:41
В Канаде более 12 тысяч человек покинули дома из-за разлива рек 03:21
Вице-президент США отказался от маски при посещении клиники 02:55
Генконсульство РФ: Более 300 россиян вернутся из США вывозным рейсом 02:20
Ученые обновили прогноз по завершению вспышки COVID-19 в России 01:55
Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа 01:52
На побережье Калифорнии скапливаются пришвартованные танкеры с нефтью 00:52
Захарова съязвила в адрес "американских фейкоделов" 00:31
Фильмы, премьеры которых прошли в интернете, допустили к "Оскару" 00:25
Клинтон поддержит Байдена на предстоящих выборах в США 00:07
В Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом 28.04.2020
Советник Трампа спрогнозировал рост безработцы в США до 16-20% 28.04.2020
Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в первом квартале в 1,8% 28.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем после заседания ФРС США

Текст: Роман Маркелов
Сегодня решение по базовой ставке озвучит Федеральная резервная система (ФРС) США, а в четверг - Европейский центробанк (ЕЦБ). Их действия, а также сопровождающие комментарии глав ФРС и ЕЦБ, способны задать настроения мировым рынкам, а также рублю.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

ФРС почти наверняка сохранит ставку на текущем уровне (0-0,25%), ее глава Джером Пауэлл, как и его предшественники, жестко отзывался о переходе к отрицательным ставкам, говорит начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин. Тем не менее, арсенал монетарных стимулов не ограничен снижением ставки, и расширение мер поддержки позитивно скажется на динамике рынка в отсутствии ощутимого негатива. Под вопросом остаются темпы скупки активов, которые на этой неделе уже снизились до 10 млрд долларов в день, говорит Кадулин.

Фото: iStock
Только одна валюта устояла перед пандемией и дешевой нефтью

Ключевые центробанки уже сделали многое для стабилизации финансовых рынков и вряд ли пока смогут предложить что-то большее, считает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. "В текущих условиях, когда фондовые рынки выглядят неплохо, а статистика по COVID-19 на Западе вызывает оптимизм, требовать от монетарных властей расширения мер поддержки выглядит нелогично. Вероятно, ФРС ограничится словесными интервенциями в поддержку рынков, тогда как ЕЦБ может предложить расширение мер количественной поддержки, но оно едва ли будет существенным", - говорит Евстифеев.

Фото: iStock
Банк России опустил ключевую ставку до 5,5 процента

Для рубля это означает стабилизацию части внешнего фона. Нефтяной рынок уже продолжительное время торгуется в отрыве от динамики финансового рынка, поэтому ждать послаблений для рубля с этой стороны будет преждевременно, полагает Евстифеев. Тем не менее ободрение от основных центробанков может поддержать и российскую валюту, допускает он.

С 1 мая начинает действовать новое соглашение ОПЕК++ о сокращении добычи нефти. Этот фактор, а также продолжающиеся интервенции Банка России, позволит оставаться доллару ниже отметки 75 рублей, считает Кадулин. При этом, по его мнению, укрепление российской валюты существенно ниже 73 рублей выглядит маловероятным в связи с сохраняющимся низким спросом на нефть, который не позволит котировкам вырасти ощутимо выше текущих значений.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил начать поэтапный выход из режима самоизоляции с 12 мая
Правительство утвердило 28 апреля Днем работника скорой помощи
Минздрав: В РФ нет дефицита мест в больницах для пациентов с COVID-19
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
В Минэнерго исключили дефицит и резкие скачки цен на топливном рынке
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса