Пока все школьники сидят по домам на дистанционном обучении, вступает в силу закон, который порадует всех учеников начальных классов уже 1 сентября этого года. Каждому из них теперь раз в день положено бесплатное питание, состоящее как минимум из одного горячего блюда.

"Одна из целей программы - сформировать у детей привычку к здоровому питанию и понимание, что здоровая еда не только полезная, но и вкусная, - рассказала доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Мария Гмошинская. - Обследования показали, что после двух лет у детей в рационе стремительно пропадают овощи, критически важные для полноценного питания растущего организма. Почему? До этого их кормили пюре из баночек, а потом перевели за общий стол. И все, овощей в рационе современных взрослых очень мало. Или, например, из семейной кухни практически ушли каши. Но здоровое питание - это основа детского здоровья, профилактика развития диабета, гипертонии, самых разных заболеваний".

Что же будет в тарелках у школьников? На завтраки младшеклассникам могут предложить, например, омлеты, каши, сырники, творожники, запеканки, макароны, перечислила Гмошинская. При этом школам рекомендовано стремиться к тому, чтобы ученики могли выбирать из нескольких блюд то, которое им больше нравится. Тем самым отчасти будет решена проблема нелюбимых блюд, отправляемых, по сути, прямиком на помойку. Для ребят, которые пока что продолжают учиться во вторую смену, вместо завтрака будет предложен обед. Там рацион будет несколько отличаться.

Некоторые регионы, например, Москва, уже давно кормят своих младшеклассников за счет бюджета. Другим еще только предстоит присоединиться к программе. У образовательных властей и директоров школ будет достаточно времени, чтобы продумать оптимальную схему обеспечения детей полезной и вкусной едой.

"Когда еду готовят на комбинатах школьного питания, где есть своя микробиологическая лаборатория, соблюдаются все профессиональные стандарты, вероятность случайной выдачи некачественной пищи минимальна, - говорит председатель комитета Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. - Но они могут обеспечивать своей продукцией только школы в крупных городах. А вот в отдаленных городках и поселках гарантировать достаточное качество бесплатного питания будет очень сложно".

Ученикам младших классов на завтрак могут предложить, например, омлеты, каши, сырники, творожники, запеканки, макароны

Как отмечают эксперты, у реализации вступившего в силу закона будут два глобальных следствия. Во-первых, у детей, получающих правильное питание на протяжении семи-восьми лет - начиная с детского сада и до четвертого класса, - сформируется привычка и потребность есть полезные для здоровья блюда. Во-вторых, бюджетный заказ поддержит и сельское хозяйство, и производителей общественного питания. Еда для 7 миллионов младших школьников, которой их надо снабжать на протяжении 35 учебных недель, может стоить, по самым грубым подсчетам, около 90 млрд рублей в год. Даже часть этой суммы - очень лакомый кусочек для многих предпринимателей.