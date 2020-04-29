Новости

Генералы и полковники могут сменить каракулевые шапки на меховые 18:24
Путин обсудил с Совбезом РФ ход борьбы против коронавируса 18:22
В ЕР попросили прокуратуру проверить информацию о поджоге чиновниками леса 18:21
В Пермском крае для дачников отменили самоизоляцию 18:10
Kia рассказала о кроссоверах для России 18:09
Разрабатываются меры поддержки предпринимательства в Арктике 18:08
Один из заводов FCA в Италии возобновил работу 18:01
МОТ: Половина всех работников в мире может потерять свой доход 17:50
Блогер из Дагестана получил десять лет колонии за участие в ИГИЛ 17:33
Калининградские медики смогут бесплатно посетить театры и музеи 17:31
Новый Skoda Rapid получил сертификат для продажи в России 17:30
В Госдуме поддержали идею создания научных школ в МГУ 17:24
ЦСКА наградил премией "Армеец года" лучших спортсменов общества 17:15
Доктор наук рассказала, чем коронавирус опаснее других вирусов 17:08
Общественный совет при МВД России запустил акцию "Песенник Победы" 17:04
Видео: дистанцирование спасло посетителей кафе от врезавшейся машины 17:00
Врачи рассказали о влиянии стресса в детстве на дальнейшую жизнь 16:56
Бывший курганский вице-губернатор задержан за злоупотребления на 195 млн руб 16:48
Дана предварительна оценка исполнения Союзного бюджета 16:47
Башаров прокомментировал призыв лишить его всех званий за насилие 16:44
Когда прогулка с собакой обернется для москвича штрафом до 5 тысяч рублей 16:44
С каких предприятий Москвы начнут снимать ограничения из-за COVID-19 16:41
На землях Савойского герцогства нашли древний некрополь с сокровищами 16:40
Эксперимент показал, как выявить рак до появления симптомов 16:38
В Москве задержали продавцов фальшивых тестов на коронавирус 16:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
В "РГ" обсудят ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
29.04.2020 17:34
Рубрика: Общество

Всех учеников младших классов накормят в школе

Текст: Алексей Дуэль
Пока все школьники сидят по домам на дистанционном обучении, вступает в силу закон, который порадует всех учеников начальных классов уже 1 сентября этого года. Каждому из них теперь раз в день положено бесплатное питание, состоящее как минимум из одного горячего блюда.

"Одна из целей программы - сформировать у детей привычку к здоровому питанию и понимание, что здоровая еда не только полезная, но и вкусная, - рассказала доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Мария Гмошинская. - Обследования показали, что после двух лет у детей в рационе стремительно пропадают овощи, критически важные для полноценного питания растущего организма. Почему? До этого их кормили пюре из баночек, а потом перевели за общий стол. И все, овощей в рационе современных взрослых очень мало. Или, например, из семейной кухни практически ушли каши. Но здоровое питание - это основа детского здоровья, профилактика развития диабета, гипертонии, самых разных заболеваний".

Фото: iStock
Нанять на работу и уволить сотрудника теперь можно по интернету

Что же будет в тарелках у школьников? На завтраки младшеклассникам могут предложить, например, омлеты, каши, сырники, творожники, запеканки, макароны, перечислила Гмошинская. При этом школам рекомендовано стремиться к тому, чтобы ученики могли выбирать из нескольких блюд то, которое им больше нравится. Тем самым отчасти будет решена проблема нелюбимых блюд, отправляемых, по сути, прямиком на помойку. Для ребят, которые пока что продолжают учиться во вторую смену, вместо завтрака будет предложен обед. Там рацион будет несколько отличаться.

Некоторые регионы, например, Москва, уже давно кормят своих младшеклассников за счет бюджета. Другим еще только предстоит присоединиться к программе. У образовательных властей и директоров школ будет достаточно времени, чтобы продумать оптимальную схему обеспечения детей полезной и вкусной едой.

"Когда еду готовят на комбинатах школьного питания, где есть своя микробиологическая лаборатория, соблюдаются все профессиональные стандарты, вероятность случайной выдачи некачественной пищи минимальна, - говорит председатель комитета Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. - Но они могут обеспечивать своей продукцией только школы в крупных городах. А вот в отдаленных городках и поселках гарантировать достаточное качество бесплатного питания будет очень сложно".

Ученикам младших классов на завтрак могут предложить, например, омлеты, каши, сырники, творожники, запеканки, макароны

Как отмечают эксперты, у реализации вступившего в силу закона будут два глобальных следствия. Во-первых, у детей, получающих правильное питание на протяжении семи-восьми лет - начиная с детского сада и до четвертого класса, - сформируется привычка и потребность есть полезные для здоровья блюда. Во-вторых, бюджетный заказ поддержит и сельское хозяйство, и производителей общественного питания. Еда для 7 миллионов младших школьников, которой их надо снабжать на протяжении 35 учебных недель, может стоить, по самым грубым подсчетам, около 90 млрд рублей в год. Даже часть этой суммы - очень лакомый кусочек для многих предпринимателей.

Общество Образование

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль: Назвать дату окончания эпидемии коронавируса в РФ невозможно
Мишустин поручил подготовить общенациональный план восстановления экономики
В Госдуме оценили решение США о сокращении средств для "сдерживания РФ"
За сутки в России подтвержден 5 841 случай COVID в 82 регионах
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Советы нутрициолога: Как сбалансировать домашнее питание