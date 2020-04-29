ЦСКА наградил премией "Армеец года" лучших спортсменов общества

В рамках празднования 97-летия со дня образования ЦСКА прошла торжественная церемония награждения ежегодной премией "Армеец года", сообщили в Центральном спортивном клубе Армии.

Там отметили, что за трансляцией награждения в режиме online следили более 10 тысяч зрителей. ЦСКА с 97-летием поздравил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель наблюдательного совета ЦСКА Николай Панков. Он отметил, что этот день является знаменательным для огромного количества людей. "За эти годы армейскую школу прошли десятки тысяч талантливых спортсменов, на счету которых огромная россыпь наград разного достоинства, но в первую очередь я хотел бы поздравить с этим днем ветеранов спорта ЦСКА", - подчеркнул Панков.

Он отметил, что ветераны на протяжении долгих лет укрепляли статус России, как великой спортивной державы, раз за разом подтверждая свои лидерские позиции. В свою очередь заместитель министра обороны РФ начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов поздравил ветеранов спорта ЦСКА, которые в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт и защищали свободу и независимость нашей родины. "Сегодня современное поколение армейцев продолжает традиции воинов-победителей и героических предков. Они очень активно работают на популяризацию армейского спорта, на то, чтобы все время шел прилив молодых ребят и девушек в ряды армейских спортсменов", - подчеркнул Картаполов.

.В номинации "Лучшие действующие спортсмен и спортсменка по олимпийским видам спорта" в 2020 году стали многократный призер чемпионатов мира по плаванию, победитель и призер чемпионатов Европы, победитель этапа Кубка мира, победитель и призер VII Всемирных военных игр ефрейтор спортивной роты ЦСКА Владислав Гринев и трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту, двукратная победительница Всемирных военных игр, чемпионка Европы, 10-кратная чемпионка России капитан Мария Ласицкене. Премия в номинации "Лучшие действующие спортсмен и спортсменка по неолимпийским видам спорта" досталась многократному победителю и призеру чемпионатов мира по спортивному ориентированию в личном и командном зачете, победителю VII Всемирных военных игр, неоднократному чемпиону и призеру чемпионатов и Кубков России прапорщику Дмитрию Цветкову и чемпионке мира по кикбоксингу, чемпионке России в дисциплине "фулл-контакт", серебряному призеру Кубка России Наталье Панковой. Лучшим тренером года стал Заслуженный мастер спорта России по гандболу, Заслуженный работник физической культуры, Заслуженный тренер России Алексей Жук. В номинации "Детский тренер года" победу одержал мастер спорта России по боксу Александр Геннадьевич Тумашов

Восходящими звездами стали победитель первенств мира, Европы и России по греко-римской борьбе Максим Скуратов и трехкратная победительница первенства мира в личном и командном зачете по современному пятиборью, победительница первенств Европы и России в личном и командном зачетах, серебряный призер VII Всемирных военных игр в командном первенстве Аделина Ибатуллина.