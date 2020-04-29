Дана предварительна оценка исполнения Союзного бюджета

Отчет об исполнении бюджета Союзного государства, который был подготовлен Комитетом госконтроля РБ и Счетной палатой РФ за истекший год, утвержден коллегией госконтроля Беларуси, сообщили 29 апреля в ведомстве страны.

Доходы единого бюджета, согласно отчету, сформированы за счет безвозмездных перечислений СГ в сумме 4,872 млрд российских рублей и 2,394 млрд российских рублей неналоговых доходов, которые эксперты считают, в основном, остатком средств бюджетов прошлых лет. Эта сумма, по их оценке, составляет 100,1% доходов, предусмотренных уточненной сводной бюджетной росписью на 2019 год.

Что касается расходов единого бюджета, то он, судя по опубликованным данным, исполнен в размере более 6,566 млрд российских рублей (98,3% уточненной росписи), что ниже уровня предыдущего периода (99,1%).

Дело в том, что в полном объеме использование средств освоили только 10 из 31 главного распорядителя средств бюджета, в основном на территории России.

Судя по отчету, в истекшем году реализовывались 12 союзных программ, и основная часть расходов была предусмотрена как раз на них - 65,1% всего объема. В этом сегменте документа исполнение расходов сложилось неплохо - на уровне последних трех лет (98,9% показателя уточненной росписи). Что касается кассового исполнения по реализации трех проектов, то оно составило 391 млн российских рублей или 93,3% показателя уточненной росписи.

А вот по 24 другим мероприятиям расходы составили 1,225 млрд российских рублей и оказались ниже, чем в 2018 году (97,7% против 99,2%). Только по пяти мероприятиям бюджетные назначения исполнены в полном объеме.

Снижается, констатируют аудиторы, уже второй год подряд и размер остатков средств прошлых лет: они направляются на финансирование новых программ, проектов и мероприятий Союзного государства. На 1 января 2020 года остатки составили 770,8 млн российских рублей, снизившись за год в 3,2 раза.

Данный оперативный отчет, по информации БЕЛТА, уже направлен в парламентское собрание Союза Беларуси и России.