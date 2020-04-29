Дипломаты помогли белорусам вернуться из Казахстана на родину

Восемь специалистов из Беларуси при содействии белорусских дипломатов вернулись на родину из Казахстана. Они оказались в экстремальной ситуации из-за мер, предпринятых в связи с коронавирусом, рассказал пресс-секретарь посольства Беларуси в России Олег Мазуро.

Павел Чуйко

"Предприятие ООО "Пожснаб" из Борисова стало победителем в конкурсе на право заключения договора по проекту модернизации и сервисного обслуживания пожарной техники города Шымкент, - пояснил дипломат. - Поставка первых 25 единиц техники в Казахстан осуществлена в марте. 2 апреля сотрудники белорусской компании планировали вернуться авиарейсом Алматы-Минск в Беларусь. Однако в связи с отменой регулярного авиасообщения между Казахстаном и Беларусью они вынуждены были пройти двухнедельный карантин в Шымкенте. Как противостоять "силам раздора" во время вынужденного карантина Кроме того, из-за введенных на территории России ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции белорусские граждане не могли выехать из Казахстана и наземным транспортом". Благодаря совместным усилиям белорусской, казахстанской и российской сторон был согласован транзит белорусских граждан на служебном транспорте от казахстанско-российской до российско-белорусской границы.

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