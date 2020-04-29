Двойное убийство в Армении спровоцировало беспорядки и самосуд

В результате перестрелки в армянском городе Гавар погибли два человека. Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ, вскоре после инцидента родственники и друзья одного из погибших - следователя военной полиции - свершили самосуд над двумя нападавшими.

Известно, что сразу после происшествия налетчики попытались скрыться на автомобиле, но попали в ДТП и были госпитализированы. В Гавар из столицы, которая находится примерно в 90 километрах от города, направили многочисленные силы правоохранительных органов, на месте находился также начальник полиции Армении Арман Саркисян. Стражи порядка взяли больницу под контроль, однако в нее все равно прорвались родственники и друзья одного из погибших и совершили самосуд. Как сообщил губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян, их было около 500 человек.

Полиция пока не давала официальных комментариев о случившемся. Известно лишь, что было возбуждено уголовное дело по признакам статей "убийство двух и более лиц, незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов".