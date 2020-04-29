Егор Вяльцев: Хочется медали получить, а не просто так сезон провести

Обладатель фантастического рекорда баскетбольной Единой лиги по числу точных трехочковых бросков за матч (12), один из ведущих российских игроков БК "Химки" (Московская область) Егор Вяльцев в беседе с корреспондентом "РГ" подчеркнул, что по итогам досрочно завершенного сезона-2019/20 ему хотелось бы получить официальную награду.

Напомним, что уже много лет назад Российская федерация баскетбола по постоянно пролонгируемому договору делегировала Единой лиге права на определение чемпиона страны. По завершении этого сезона обе стороны оказались перед лицом сложнейшей юридической коллизии. Команды-участники Единой лиги не доиграли и никогда уже не доиграют регулярный чемпионат 2019/20, провели разное число матчей. Сейчас настало горячее время для штатных юристов этих двух уважаемых организаций, хотя для простых болельщиков есть одна очевидная вещь. К вынужденной концовке безоговорочным лидером "регулярки" подошли баскетболисты подмосковных "Химок".

Примеров, как из подобных коллизий изящно выходили в других лигах по другим командным игровым видам спорта, как в России, так и за рубежом, хватает изрядно. В этих случаях в основном руководствовались двумя принципами: спортивным, глядя на таблицу, и тем, чтобы этот скомканный из-за мировой пандемии сезон не прошел насмарку. Была произведена итоговая классификация, определены победители и призеры, представители в континентальных еврокубках.

В том числе на эту уже не совсем спортивную тему, а также по многим другим чисто баскетбольным и жизненным вопросам, корреспондент "РГ" пообщался с одним из живых символов БК "Химки" атакующим защитником Егором Вяльцевым, отыгравшим за подмосковный клуб уже девять сезонов.

Как вам дается самоизоляция?

Егор Вяльцев: Есть где переждать это неприятное время. Нахожусь за городом, с семьей. У нас есть свой дом, и нет необходимости сидеть в квартире. Имеются площадка и тренажеры, чтобы тренироваться индивидуально. Когда погода хорошая, можно и мяч в кольцо побросать. График такой, что занимаюсь раз в день: три дня тренировочных, один отдыхаю. Одним словом, все неплохо.

У вас есть кольцо? И покрытие, чтобы мяч постучать?

Егор Вяльцев: И постучать есть обо что. Все подготовлено, площадка конкретная.

Вы как будто знали, что все так будет…

Егор Вяльцев: Делалось все не для этого, конечно, а для личного пользования в межсезонье. Чтобы была возможность готовиться к новому сезону без отрыва от семьи.

Как тренируетесь? Из клуба онлайн-занятия с вами не проводят?

Егор Вяльцев: Я и онлайн со своим тренером занимаюсь, и клуб дал программу каждому индивидуально. Так что для меня не проблема одному тренироваться. Хотя, понятное дело, командные тренировки это не заменит.

У вас есть личный тренер?

Егор Вяльцев: Не то что личный тренер. Специалист, который помогает мне в межсезонье. Зовут его Ринат Абитов. С ним мы занимаемся через день. Параллельно тренируюсь самостоятельно. Бегаю на дорожке, бросаю в кольцо.

Чем себя развлекаете в свободное время? Вся баскетбольная общественность обсуждает сериал Last Dance про "Чикаго" Майкла Джордана. Ознакомились?

Егор Вяльцев: Посмотрел одну серию на английском. Подожду, когда выйдут все, тогда посмотрю полностью.

Но впечатление уже сложилось?

Егор Вяльцев: Супер. Отличный сериал. Советую всем интересующимся посмотреть.

В российских реалиях такой сериал возможен?

Егор Вяльцев: У нас, конечно, хватает хороших российских игроков. Но Майкл Джордан - это целая эпоха, которая на самом деле еще имеет место быть. Нам пока далеко до этого.

Давайте про сезон. В Единой лиге он остановлен. Можно назвать его успешным?

Егор Вяльцев: Сезон не доигран. Как его признать успешным? Да, мы шли на хорошей позиции, но самое важное происходит в плей-офф. И на пик формы команды выходят именно к этой стадии. К сожалению, не удалось в этом поучаствовать. Но что теперь сделать: как есть, так есть. Мы не одни такие. Все, что сейчас происходит, происходит во всем мире. Переживать по этому поводу? Да, есть повод для переживаний. У спортсмена век короткий. В частности, я переживаю. Хотелось бы какие-то медали получить, а не просто так сезон отработать. Сезон не завершен, а год прошел - вот что плохо. Но весь мировой спорт в таком положении. Олимпиаду отменили, а к ней люди по четыре года готовились. Люди отдали все силы на это, многие собирались после Игр завершить карьеру. А теперь им предстоит еще один год ожидания.

Каким вам этот сезон запомнится? Помимо того, что он был завершен досрочно.

Егор Вяльцев: Мы шли на первой позиции всего с одним поражением. В этом сезоне был один из интереснейших чемпионатов. Любая команда могла выиграть у любой независимо от положения в турнирной таблице. Этим сезон и запомнится.

Самый памятный матч?

Егор Вяльцев: Разумеется, это матч, в котором мы обыграли ЦСКА в Мытищах, с разницей в 16 очков.

Вроде бы решено не определять чемпиона Единой лиги. Но чемпиона России все равно нужно назвать. Ваше мнение?

Егор Вяльцев: Наше дело играть. Присудят - хорошо. Но это незавершенный чемпионат. Лично мне получить этот титул непринципиально.

В Единой лиге вы были сильны, а вот в Евролиге выступали неровно и одно время находились вне зоны плей-офф. Почему так?

Егор Вяльцев: На наше выступление повлияло обилие травм. И это при тяжелом графике, тяжелом чемпионате. Но мы выправляли ситуацию, выходили в плей-офф. Борьба шла. В плей-офф бы мы попали. Могли выступить лучше, но опять же - травмы сыграли свою роль.

Наставник вашей команды Римас Куртинайтис говорил, что Тимофей Мозгов, пропустивший из-за травм целую вечность, был практически готов играть в полную силу, если бы не остановка сезона. Это правда?

Егор Вяльцев: Так и есть. Он тренировался в полном контакте, прибавлял на глазах. На момент остановки чемпионата еще бы дней десять, и он был бы уже в заявке и выходил на паркет. Вполне реальный момент.

По мнению бывшего игрока, а ныне тренера сборной России Сергея Быкова, в этом сезоне "Химки" показывали менталитет победителей. Это взгляд со стороны. А что чувствовалось изнутри?

Егор Вяльцев: У нас всегда это было и есть. На протяжении нескольких лет мы играем в финалах Единой лиги. Год назад играли в Евролиге в плей-офф и не попали в "Финал четырех" только потому, что неудачно попали на ЦСКА. Хотя все равно выступили достойно, и могли пройти армейцев. В этом году у нас был такой же настрой. Но что есть, то есть. Какой теперь уже смысл рассуждать.

Вы так говорите, словно не очень верите, что Евролига доведет сезон до логического конца. А ведь они этого очень хотят.

Егор Вяльцев: Смутно верится в это все. Игроки разъехались по своим городам, своим странам. В каждой стране своя ситуация. Собрать всех - нереальная задача. Закрыты границы - о чем тут можно говорить? Русскими игроками мы, допустим, можем собраться. А как приедут иностранцы? Я понимаю Евролигу. Им максимально нужно оттягивать все эти моменты, нужно доиграть, чтобы отчитаться перед спонсорами. Да и мы хотели бы доиграть. Но как это все складывалось бы? Одному Богу известно. Мое мнение - нужно заканчивать этот сезон и начинать готовиться к следующему. Качественному, со всеми участниками.

Если представить, что удалось всех собрать, на подготовку Евролига отводит две недели. Этого достаточно?

Егор Вяльцев: Две недели - мало. Даже если все будут тренироваться изо всех сил. Месяц как минимум. Это тренировки, товарищеские матчи, спарринги какие-то. Иначе организм подвергается риску.

Вам 34 года, и вы отыграли за "Химки" уже девять сезонов. Вашему партнеру, Сергею Моне - 37 лет и у него на один сезон больше. Вы оба - символы клуба, но у вас обоих заканчиваются в этом году однолетние контракты…

Егор Вяльцев: У нас уже несколько лет так. Все считают, что мы старенькие дедушки. Наверное, каждый год сомневаются, что мы еще способны. Но, к счастью для нас, считаю, что мы держим себя в довольно неплохой форме для нашего возраста. Еще можем попылить, показать что-то, помочь команде. Когда чувствуешь, что можешь помочь команде не словом, а делом - то надо играть. Посмотрим, в какой команде это будет.

То есть, новые контракты пока не обсуждались?

Егор Вяльцев: Никто сейчас ничего не обсуждает. В сложившейся ситуации не до этого. Нужно взять паузу хотя бы до лета.