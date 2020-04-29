Эксперты назвали самые популярные развлечения на карантине

Самым популярным развлечением на самоизоляции стал просмотр фильмов и сериалов, сообщили "РГ" эксперты Авито. За этим занятием свободные часы проводят 74% россиян, половина опрошенных отметили, что стали больше времени проводить с семьей, 41% респондентов заявили о том, что в условиях пандемии охотно читают книги.

Идеальный вечер с точки зрения мужчин и женщин выглядит по-разному. Среди женщин 45% готовы провести время с книгой, среди мужчин таких только 37%. Мужчины отдают предпочтение компьютерным играм (50%), среди женщин таких только 19%. При этом в онлайн-общении традиционно общительные женщины (35%) уступают мужчинам (37%).

Треть опрошенных (31%) (поровну мужчины и женщины) во время карантина занимаются спортом. Более трети (36%) - занимаются саморазвитием и самообразованием. Аналитики Авито отмечают, что одним из трех самых популярных направлений стало изучение новых компьютерных программ (28% респондентов), которые могут пригодиться на работе.

Родители называют самым популярным занятием с детьми просмотр фильмов и мультфильмов (69%). На втором месте среди активностей подготовка домашних заданий (50%). При этом мужчины помогают детям с уроками на 4% чаще женщин, а также больше играют с детьми в настольные и компьютерные игры.