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29.04.2020 06:00
Рубрика: Общество

Эксперты назвали самые популярные развлечения на карантине

Текст: Ирина Жандарова
Самым популярным развлечением на самоизоляции стал просмотр фильмов и сериалов, сообщили "РГ" эксперты Авито. За этим занятием свободные часы проводят 74% россиян, половина опрошенных отметили, что стали больше времени проводить с семьей, 41% респондентов заявили о том, что в условиях пандемии охотно читают книги.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Идеальный вечер с точки зрения мужчин и женщин выглядит по-разному. Среди женщин 45% готовы провести время с книгой, среди мужчин таких только 37%. Мужчины отдают предпочтение компьютерным играм (50%), среди женщин таких только 19%. При этом в онлайн-общении традиционно общительные женщины (35%) уступают мужчинам (37%).

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Треть опрошенных (31%) (поровну мужчины и женщины) во время карантина занимаются спортом. Более трети (36%) - занимаются саморазвитием и самообразованием. Аналитики Авито отмечают, что одним из трех самых популярных направлений стало изучение новых компьютерных программ (28% респондентов), которые могут пригодиться на работе.

Родители называют самым популярным занятием с детьми просмотр фильмов и мультфильмов (69%). На втором месте среди активностей подготовка домашних заданий (50%). При этом мужчины помогают детям с уроками на 4% чаще женщин, а также больше играют с детьми в настольные и компьютерные игры.

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