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29.04.2020 13:00
Рубрика: Общество

Ученые назвали существо с самым экстремальным строением тела

Текст: Денис Передельский
Фото: John Weinstein, Field Museum Фото: John Weinstein, Field Museum
Фото: John Weinstein, Field Museum

Международная команда ученых завершила исследование, начавшееся еще в 2013 году. В его рамках была детально изучена морфология представителей семейства землеройковых, которая указала на то, что строение позвоночника этих небольших существ является самым экстремальным среди всех животных.

Отчет об исследовании опубликован в свежем выпуске журнала Proceedings of the Royal Society B, а коротко о нем рассказывает National Geographic.

Речь идет о крошечных дымчато-серых животных, обитающих в Африке. Еще в 1910 году жители деревни Мангбету, сейчас это территория Демократической Республики Конго, познакомили с ними западных ученых. Последние были удивлены тем, что землеройки способны выдерживать вес вставшего на их спину человека без негативных последствий для себя.

Фото: iStock
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Много лет уникальные особенности представителей рода, который называется Scutisorex, были загадкой для ученых. Интерес к ним возрос в 2013 году, когда в Африке был обнаружен еще один вид этого рода. До того времени единственным сохранившимся видом считался Scutisorex somereni. А новый вид получил название Scutisorex thori.

Команда ученых во главе со Стефани Смит из Полевого музея естественной истории в Чикаго сделала довольно сложные рентгеновские снимки африканских землероек. Сканирование доказало, что эти маленькие существа обладают позвоночником, который отличается от позвоночника любого другого животного на Земле.

Сообщается, что их позвонки имеют тысячи крошечных и похожих на пальцы выступов, которые позволяют им сцепляться друг с другом. Именно это, по мнению авторов работы, обеспечивает удивительную гибкость. Более того, при таком строении нагрузка на позвонки распределяется очень равномерно, что дает землеройке способность выдерживать очень большую нагрузку.

Впрочем, ученые пока не смогли установить, как, когда и почему землеройки развили суперпрочность и супергибкость. Одна из теорий заключается в том, что адаптация позвоночника связана со способом добывания пищи. Основу рациона землероек составляют личинки насекомых. Добывать их довольно сложно.

Многие насекомые прячут свое потомство в труднодоступных местах, например, в пальмовых листьях. Чтобы добраться до добычи, землеройке надо проявить чудеса гибкости. Что касается прочности, то, возможно, землеройки используют свой позвоночник в качестве рычага, чтобы убрать с пути возникшее препятствие.

Проверить свои предположения в полевых условиях ученые пока не могут. Дело в том, что большая часть этих животных обитает на территории ДР Конго, которая десятилетиями переживает затяжной вооруженный конфликт.

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