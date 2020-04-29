Экзамены в колледжах и техникумах могут пройти дистанционно

- Предусмотрено проведение защит выпускных квалификационных работ, а также проведение государственных экзаменов исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, - говорится в пояснительной записке к документу.

Также в ней отмечается, что защита выпускной практической квалификационной работы (если ее невозможно провести в дистанте), может оценивается на основе результатов промежуточной аттестации. Оценку за демонстрационные экзамены, если их нельзя провести онлайн, тоже по решению образовательной организации можно будет поставить на основе результатов промежуточной аттестации по профессиональным модулям. Правда, все это возможно только в том случае, если студент участвовал в чемпионатах профессионального мастерства.

В ином случае предусмотрен перенос защиты выпускной практической квалификационной работы и демонстрационного экзамена на иной период, установленный региональными властями.