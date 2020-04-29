Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 141-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам допуска в эксплуатацию энергоустановок"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 13, ст. 1177; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 37; 2007, N 45, ст. 5427; 2008, N 29, ст. 3418; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; 2010, N 31, ст. 4156, 4157, 4158, 4160; 2011, N 1, ст. 13; N 23, ст. 3263; N 30, ст. 4590, 4596; N 50, ст. 7336, 7343; 2012, N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; N 53, ст. 7616; 2013, N 45, ст. 5797; N 48, ст. 6165; 2014, N 16, ст. 1840; N 30, ст. 4218; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 19; N 29, ст. 4350, 4359; N 45, ст. 6208; 2016, N 1, ст. 70; N 14, ст. 1904; N 18, ст. 2508; N 26, ст. 3865; N 27, ст. 4201; 2017, N 1, ст. 49; N 27, ст. 3926; 2018, N 1, ст. 35; N 27, ст. 3955; N 30, ст. 4543; N 31, ст. 4843, 4860, 4861; N 53, ст. 8448; 2019, N 31, ст. 4421, 4459; N 52, ст. 7789, 7796) следующие изменения:

1) в абзаце сорок шестом статьи 3 слова "и функционируют совместно с другими объектами электроэнергетики в составе электроэнергетической системы" исключить;

2) в статье 21:

а) в пункте 1:

дополнить новым абзацем сорок седьмым и абзацем сорок восьмым следующего содержания:

"устанавливает порядок, случаи и условия выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства (далее - разрешение на допуск в эксплуатацию);

определяет категории энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, для которых требуется получение разрешения на допуск в эксплуатацию.";

абзац сорок седьмой считать абзацем сорок девятым;

б) в пункте 2:

дополнить новым абзацем сорок восьмым следующего содержания:

"выдачу разрешения на допуск в эксплуатацию.";

абзац сорок восьмой считать абзацем сорок девятым;

3) пункт 1 статьи 26 дополнить абзацем следующего содержания:

"Фактические прием или подача напряжения в ходе технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства осуществляется после получения разрешения на допуск в эксплуатацию, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в порядке, в случаях и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации.";

4) дополнить статьей 282 следующего содержания:

"Статья 282. Допуск в эксплуатацию энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства

1. Категории энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства (далее - допускаемые объекты), для которых требуется получение разрешения на допуск в эксплуатацию, определяются Правительством Российской Федерации.

2. Разрешение на допуск в эксплуатацию выдается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, который удостоверяет соответствие допускаемых объектов и условий их эксплуатации требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики.

3. Разрешение на допуск в эксплуатацию выдается:

в ходе технологического присоединения;

при вводе в эксплуатацию новых или реконструированных допускаемых объектов, технологическое присоединение которых не осуществляется.

4. На период проведения испытаний и наладки допускаемых объектов выдается временное разрешение на допуск в эксплуатацию.

5. Выдача разрешения на допуск в эксплуатацию осуществляется без взимания платы.

6. Положения настоящей статьи распространяются на атомные электростанции с учетом особенностей их функционирования, установленных законодательством Российской Федерации об использовании атомной энергии.".

Статья 2

Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4159; 2011, N 50, ст. 7359; 2012, N 53, ст. 7616, 7643; 2013, N 19, ст. 2330; 2014, N 49, ст. 6913; 2015, N 48, ст. 6723; 2016, N 18, ст. 2508; 2017, N 31, ст. 4828; 2020, N 12, ст. 1649) дополнить статьей 221 следующего содержания:

"Статья 221. Разрешение на допуск в эксплуатацию объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок

1. Разрешение на допуск в эксплуатацию объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки удостоверяет соответствие объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки и условий их эксплуатации обязательным требованиям (далее - разрешение на допуск в эксплуатацию) и выдается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора.

2. Разрешение на допуск в эксплуатацию выдается:

1) в ходе подключения (технологического присоединения) объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки к системе теплоснабжения;

2) в случае ввода в эксплуатацию нового или реконструированного объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки, подключение (технологическое присоединение) которых к системе теплоснабжения не осуществляется.

3. На период проведения испытаний и наладки объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки выдается временное разрешение на допуск в эксплуатацию.

4. Подача тепловой энергии, теплоносителя на теплопотребляющую установку и выдача тепловой энергии, теплоносителя объектом теплоснабжения осуществляются после получения разрешения на допуск в эксплуатацию, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в порядке, в случаях и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации.

5. Категории объектов теплоснабжения, теплопотребляющих установок, для которых требуется получение разрешения на допуск в эксплуатацию, определяются Правительством Российской Федерации.

6. Порядок, случаи и условия выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию определяются Правительством Российской Федерации. Выдача разрешения на допуск в эксплуатацию осуществляется без взимания платы.

7. Положения настоящей статьи распространяются на атомные электростанции с учетом особенностей их функционирования, установленных законодательством Российской Федерации об использовании атомной энергии.".

Статья 3

Подпункт "б" пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 27 декабря 2019 года N 478-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 52, ст. 7796) изложить в следующей редакции:

"б) абзацы сорок седьмой - сорок девятый считать соответственно абзацами сорок восьмым - пятидесятым;".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 года, за исключением статьи 3 настоящего Федерального закона.

2. Статья 3 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин