Самый медийный ведущий белорусского телевидения, постоянный комментатор конкурса "Евровидение" Евгений Перлин знает о юморе на телевидении все. Ну, или практически все. В октябре 2018 года он стал ведущим первого в стране late night show с символичным названием "Макаёнка, 9" (это адрес, по которому в Минске располагается Белтелерадиокомпания). Формат программы схож с "Вечерним Ургантом" - российским собратом по эфиру, из-за чего шоу Перлина иногда в шутку называют "Вечерний Перлин". Обижает ли ведущего такое сравнение, как школьник оказался в составе авторской группы и легко ли заполучить на интервью самого Филиппа Киркорова? Все ответы - из первых уст.

Евгений Перлин: К бесконечным сравнениям с проектом Урганта отношусь спокойно. У нас ведь международный формат... Фото предоставлено Евгением Перлиным

Женя, не надоели еще бесконечные сравнения с Ургантом?

Евгений Перлин: Я объясняю это тем, что люди смотрят только проект Урганта, поэтому и ассоциируют меня с ним. Это абсолютно нормально. Многие даже не подозревают, что late night show - это международный формат. Так что отношусь спокойно.

А ты знаком с Иваном?

Евгений Перлин: Нет, но когда Россия ушла на карантин, у нас возникла мысль предложить ему поучаствовать в съемке программы по Skype. Ведь если не сейчас, то когда? Я связался с одним из его авторов, с которым знаком лично. Но он ответил, что Иван пока не готов давать интервью онлайн.

Правду говорят, что вы изначально хотели назвать шоу "Вечерний Перлин"?

Евгений Перлин: Нет, конечно. Неужели кто-то может подумать, что мы скопируем название у программы российского телеканала, которая к тому же одна из самых рейтинговых?

У нас было несколько вариантов названий. "Макаёнка, 9", на мой взгляд, самое удачное. Этот адрес мне знаком с детства. С другой стороны, сегодня для всех, кто работает в Белтелерадиокомпании, и для меня в том числе, Макаёнка, 9, - в сущности, второй домашний адрес.

Программа "Макаёнка, 9" - это не юмористическое шоу, она позиционируется как развлекательная. Фото: Фото предоставлено Евгением Перлиным

Как пришла идея проекта?

Евгений Перлин: В 2017 году, когда наступило очередное телевизионное межсезонье, наш руководитель Иван Эйсмонт предложил идею программы, которая была бы не слишком неформатной для белорусского телевидения. Ее задача - показывать те события, которые не попадают в эфиры серьезных программ, но которые активно обсуждаются белорусами в соцсетях. Мы убеждены: даже серьезные новости можно рассказывать креативно и с иронией.

За два сезона в студии успело побывать немало звездных гостей - от Хосе Каррераса и Джо Линн Тернера до Филиппа Киркорова и Федора Бондарчука. С кем-то завязалась личная дружба?

Евгений Перлин: Ну, дружить и быть знакомым все-таки разные вещи. С большинством познакомился благодаря "Евровидению". Например, с Филиппом Киркоровым, с которым мы достаточно активно обмениваемся мнениями в соцсетях. Он часто комментирует наши музыкальные номера. Периодически общаемся с Леной Темниковой: она была у нас в студии, а на днях выходила в эфир по Skype. В той же программе с нами были онлайн Дмитрий Губерниев и Яна Чурикова - мы давно знакомы, еще со времен моего первого "Евровидения".

Кто и как выбирает гостей для твоего эфира?

Евгений Перлин: Мы отталкиваемся от тех мероприятий, которые проходят в Минске на данный момент. Вот приехал, например, Филипп с концертом. Сразу зовем к нам. Или Алексей Кортнев с "Несчастным случаем": находим контакты менеджера и приглашаем в гости. Федор Бондарчук, скажем, приезжал в Минск на презентацию "Вторжения". Заодно заглянул на "Макаёнка, 9".

Костяк нашей программы - шесть человек. Юмором занимаются трое. А игры для гостей придумываем все вместе. Иногда креативим до ночи пятницы...

Что делать, если артист приезжает на съемку не в духе?

Евгений Перлин: Стараться все сделать максимально профессионально. Недавно как раз был такой случай. Пригласили в гости Николая Фоменко и Леонида Ярмольника. Николай был максимально напряжен и неразговорчив, а Леонид, наоборот, приехал в отличном расположении духа. Фоменко отфутболивал все вопросы Ярмольнику, поэтому на монтаже пришлось вырезать практически всего Фоменко. В эфир вышли две минуты с Николаем и восемь - с Леонидом. Хотя меня честно предупреждали: Фоменко - человек в общении очень сложный.

Кого еще из знаменитостей можно назвать непростым гостем?

Евгений Перлин: То же самое, например, мне говорили о Леониде Якубовиче. Мы очень хотели заполучить его в программу, поэтому я заранее настроил всех: "Ребята, работаем максимально профессионально, все должно быть так, чтобы гость чувствовал себя на площадке комфортно". И ведь действительно отлично отработали! Ну, и Леонид Аркадьевич, конечно, не подвел.

Сколько человек пишут шутки для шоу?

Евгений Перлин: Явно меньше, чем у Урганта. Вообще наш костяк - это шесть человек. Юмором занимаются трое. А игры для гостей придумываем все вместе. Иногда идея какой-то активности лежит на поверхности, а бывает, проводим мозговые штурмы до ночи пятницы. Наш чат в телеграм-канале, кстати, так и называется - "Штурм Макаёнка".

Знаю, что один из ваших постоянных авторов в прошлом году только окончил школу.

Евгений Перлин: Да, в шоу "Макаёнка, 9" Егор Свирский пришел еще будучи школьником. Но к тому времени уже имел солидный профессиональный опыт. Например, успел заявить о себе в стендапе, играл в КВН, дважды участвовал в шоу "Рассмеши комика" и засветился в новом сезоне "Comedy Баттла". В общем, большое будущее ждет парня. Я рад, что он с нами.

Если шутка не зашла зрителям, сильно расстраиваешься?

Евгений Перлин: Нет, у всех разное восприятие юмора. Когда шутка заходит абсолютно всем - это уже высший пилотаж. Но у нас нет задачи делать юмористическое шоу. Мы позиционируем "Макаёнка, 9" как программу развлекательную. Поэтому есть и гости, и репортажи. Выдавать в эфир шутку за шуткой - такой цели не преследуем.

Некоторые выпуски вы снимаете не в студии, а на других площадках Минска. В "Вечернем Урганте" такого, кажется, ни разу не было.

Евгений Перлин: В нашем случае все зависит от повода. Еще на старте сезона, скажем, я листал календарь и увидел, что Международный день театра как раз выпадает на день съемок. Так родилась идея: снять выпуск о театре в настоящем храме искусств. Тем более у нас для этого есть классная техника. Да и председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт всегда идет навстречу: "Ребята, если есть идея, используйте все возможности компании: свет, технику". Сейчас хотим что-нибудь интересное сделать к "Ночи музеев". Так что, как говорят в таких случаях, следите за анонсами.

Кстати

Шоу "Макаёнка, 9" выходит на международном спутниковом канале "Беларусь 24" по субботам в 20.00. Также выпуски программы можно посмотреть на официальном YouTube-канале проекта.