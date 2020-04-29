Фестиваль документального кино "Евразия.DOC" пройдет в Минске и Смоленске

С 28 сентября по 2 октября в Минске и Смоленске в пятый раз состоится фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC". Объявление о начале приема заявок на него было сделано в Национальном пресс-центре Республики Беларусь и на онлайн-платформе Zoom.us.

За прошедшие четыре года в конкурсной программе этого популярного кинофорума приняли участие около 400 документальных фильмов. Главная тема нынешнего фестиваля - 75-летие Великой Победы.

- Мне нравится фестиваль, - сказал декан высшей школы телевидения МГУ имени М.В. Ломоносова Виталий Третьяков. - Иначе я бы не стал главой жюри. За пять лет смотр не потерял своей силы. За это же время несколько подобных крупных фестивалей исчезли из мирового кинопространства. Удачно, что наш фестиваль состоится осенью, некоторые подобные фестивали также перенесены на это время, что обострит конкуренцию. Мы не должны ударить в грязь лицом. Каждый фестиваль думает о будущем. Очень важно оценивать и поощрять молодежь. Стоит обращать внимание на осмысление глубины материала в художественном исполнении. Мир после коронавируса. Евразия после коронавируса. Документальное кино после коронавируса... Осенью без масок будем в Минске и Смоленске награждать победителей.

По словам генерального директора радиостанции "Говорит Москва" Владимира Мамонтова, фестиваль позволяет проследить, как меняется кинематографическое видение, отметить фильмы, которые схватывают время. Погоня за временем - очень хорошая черта. Фестиваль смотрит на жизнь страны изнутри. Мы не зашорены. Тот же коронавирус нас не страшит - нам надо проплыть между Сциллой и Харибдой.

- Мы зарегистрировали на этот телемост всех желающих, - сказал председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько. - Надо золотыми гвоздями "вбивать" в историю факты и события Великой Отечественной войны. Мы не должны допустить их пересмотра. На фестивале мы сможем друг с другом обняться.

- Фестиваль живет тогда, когда есть хорошие фильмы, - сказала победитель предыдущего фестиваля Мари Рено. - В год юбилея Победы наши фильмы будут жизнеутверждающие.

По словам председателя международного медиаклуба "Формат-А3" Галины Сапожниковой, организаторы постоянно вносят новации в кинофорум: "Наш медиаклуб в третий раз будет проводить фестиваль. На нем не только показывают кино - здесь проходят выставки и "круглые столы", выступают эксперты. Так, в этом году тему охоты за нацистами будет вести немецкий политолог Александр Сосновский, тему коллаборации - историк Александр Дюков. Мы берем все аспекты войны, не только праздничные. В рамках фестиваля будет молодежный фестиваль четырехминутных фильмов. Для Москвы и Минска это очень важное общее событие".