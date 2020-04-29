Фильмы, премьеры которых прошли в интернете, допустили к "Оскару"

И этот бастион пал: фильмы, премьеры которых состоялись онлайн, смогут теперь отбираться на "Оскар".

Это подтверждается в новых правилах, утверждённых Американской киноакадемией, сообщает Deadline.

Таким образом, коронавирус, из-за эпидемии которого выход многих картин был вынужденно перенесён в Сеть, минуя кинотеатры, подтолкнул консервативных академиков к давно назревшему решению. Правда, пока упёртые члены Академии подчёркивают, что решение временное и актуально только для ближайшей премии - "до дальнейших уведомлений".

До сих пор создателям фильмов, делавшихся для интернет-платформ (в частности, "Рома" и "Ирландец" Netflix), были вынуждены выкручиваться и устраивать ограниченный прокат, чтобы иметь право побороться за "Оскар".

Кроме того, поменялся регламент голосования в категории "Лучший фильм на иностранном языке", а номинации "Лучший звук" и "Лучший звуковой монтаж" объединены в одну.