ФРС сохранила базовую процентную ставку

Продолжающийся кризис общественного здравоохранения будет в значительной степени влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшей перспективе и создавать значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе, говорится в заявлении ФРС. Федрезерв рассчитывает сохранить действующий целевой диапазон ставки до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала влияние пандемии и находится на пути к достижению целей в области занятости и стабильности цен. Также ФРС продолжит покупку казначейских облигаций и других ценных бумаг, а также проводить крупномасштабные операции репо, говорится в релизе.

До текущих значений диапазон базовой ставки упал в марте - в течение месяца ФРС дважды снижала его внепланово для поддержки экономики из-за пандемии коронавируса. Кроме того, для вливания ликвидности на финансовые рынки ФРС проводит количественное смягчение на триллионы долларов.

Баланс ФРС, размер которого представляет собой сумму программ количественного смягчения и программ предоставления ликвидности через операции репо, уже достиг 6,6 трлн долларов и продолжает расти более чем на 200 млрд долларов в неделю, констатирует аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. По его словам, с возвращением целевого уровня ставки 0-0,25% баланс ФРС превратился в основной инструмент денежно-кредитной политики и наверняка продолжит расти.

По мнению некоторых комментаторов, Федрезерв может опустить ставки и ниже нуля. "Однако, помимо того, что это отрицательно скажется на работе американского денежного рынка, нет никаких оснований думать, что это может дать хоть какой-то положительный эффект с точки зрения реальной экономики - во всяком случае опыт еврозоны и Японии, где отрицательные процентные ставки уже давно стали реальностью, говорит скорее об обратном", - подчеркивает Маккиннон. Во многих странах отрицательные ставки стали причиной сокращения частных сбережений, а также снижения прибыльности и ухудшения эффективности банковской системы, добавляет аналитик. При этом страны, начавшие использовать отрицательные ставки после предыдущего финансового кризиса, так и не смогли от них отказаться.