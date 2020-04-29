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29.04.2020 11:06
Рубрика: Происшествия

ФСБ пресекла контрабанду ценных металлов в Германию

Текст: Иван Егоров
ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность международной организованной группы контрабандистов, которые организовали вывоз драгоценных металлов из России.
Фото: ЦОС ФСБ РФ Фото: ЦОС ФСБ РФ
Фото: ЦОС ФСБ РФ

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, преступная группа состояла из граждан России и Литвы, которые организовали контрабандный канал вывоза в Германию с территории России платины, палладия и родия.

Драгоценный груз шел транзитом через Беларусь и Литву. Фуру с драгметаллами задержали в Смоленской области на границе с Беларусью.

Судя по кадрам оперативного видео ФСБ, машина была загружена промышленными мешками, в которых находился серый порошок. По данным спецслужбы, в этих мешках общей массой более 11 тонн, содержались перемолотые автомобильные катализаторы, которые имеют в своем составе платину, палладий и родий. Ориентировочная стоимость драгоценного порошка - не менее 200 млн рублей.

Также на другом видео, показано как оперативники заходят на склад в Московской области, где и добывали драгметал из перемолотых катализаторов. Там также были обнаружены уже готовые к отправке мешки с порошком, а также пачки рублей и валюты и уже очищенные от примесей драгметаллы.

Всего по данным ФСБ, в офисах и складах, преступной группы было обнаружено более 162 кг, аффинированного кустарным способом золота и серебра. А также более 700 кг перемолотых автокатализаторов, содержащих платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью более 10 миллионов рублей. Большое количество наличных рублей и долларов, по данным оперативников, предназначалось для проведения незаконных сделок с драгметаллами.

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