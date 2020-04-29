ФСБ провела в стране две масштабные спецоперации

Сразу две крупные операции провела в среду ФСБ совместно с МВД. Одна касалась контрабанды драгметаллов в промышленных масштабах, а другая сети подпольных оружейных мастерских по всей России.

В первом случае была пресечена деятельность международной группы контрабандистов. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, преступная группа состояла из граждан России и Литвы, которые организовали контрабандный канал вывоза в Германию с территории России платины, палладия и родия.

Драгоценный груз шел транзитом через Белоруссию и Литву. Фуру с драгметаллами задержали в Смоленской области на границе с Белоруссией.

Судя по кадрам оперативного видео ФСБ, машина была загружена промышленными мешками, в которых находился серый порошок. По данным спецслужбы, в этих мешках общей массой более 11 тонн содержались перемолотые автомобильные катализаторы, которые имеют в своем составе платину, палладий и родий. Ориентировочная стоимость драгоценного порошка - не менее 200 млн рублей.

Также на другом видео показано, как оперативники заходят на склад в Московской области, где и добывали драгметалл из перемолотых катализаторов. Там также были обнаружены уже готовые к отправке мешки с порошком, а также пачки рублей и валюты и уже очищенные от примесей драгметаллы.

Всего, по данным ФСБ, в офисах и складах преступной группы было обнаружено более 162 кг аффинированного кустарным способом золота и серебра. А также более 700 кг перемолотых автокатализаторов, содержащих платину, палладий и родий, ориентировочной стоимостью более 10 миллионов рублей. Большое количество наличных рублей и долларов, по данным оперативников, предназначалось для проведения незаконных сделок с драгметаллами.

Контрабандисты пытались вывезти из страны более 11 тонн перемолотого порошка, в котором содержались платина, палладий и родий. Ориентировочная стоимость груза - не менее 200 миллионов рублей

Кроме того, в среду стало известно о крупномасштабной спецоперации против подпольных оружейников, которую провели сотрудники ФСБ и МВД по всей стране в 22 регионах от Крыма до Хабаровска. На кадрах оперативного видео показано задержание подпольных торговцев стволами: спецназ врывается в квартиры и командует "лечь на землю". Других торговцев огнестрелом быстро и жестко задерживают на улице. Как сообщили в ЦОС ФСБ, в результате скоординированных мероприятий была пресечена деятельность 7 мастерских по модернизации оружия и изготовлению взрывчатых веществ. Из незаконного оборота изъято 95 боевых стволов. В том числе автоматы "Калашникова", пистолеты-пулеметы, винтовки и пистолеты. А также 17 кг пороха и тротила, 550 взрывателей, свыше 5000 патронов и 167 артиллерийских боеприпасов и другое.