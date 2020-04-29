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29.04.2020 13:22
Рубрика: Экономика

Генпрокуратура пресекла попытки ряда компаний увеличить цены на зерно

Текст: Иван Егоров
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

По поручению Генпрокурора Игоря Краснова продолжается мониторинг в сфере ценообразования на продовольственном рынке. В ходе этой работы прокуроры выявили и пресекли попытки ряда зернохранилищных компаний необоснованно увеличить цены на свои услуги.

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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, учитывая, что такие действия могли привести к повышению стоимости муки, а также хлебобулочных и макаронных изделий, прокурорами были приняты соответствующие меры реагирования.

К примеру, в Саратовской и Новосибирской областях после прокурорского вмешательства элеваторами-хранителями уменьшена стоимость указанных услуг на 40%.

В связи с прокурорским реагированием в Башкирии снижены цены на транспортировку зерна автомобильным и железнодорожным транспортом, а в Курганской области пресечен факт оформления соглашения о хранении зерновых культур с превышением предельных значений, установленных Минсельхозом России.

Фото: Александр Корольков
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Кроме того, прокуроры получили информацию о том в Волгоградской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской и Ульяновской областях зернохранилищные компании планировали заключить договора по отгрузке зерна по завышенным ценам без соответствующего экономического обоснования. Всем этим хозяйствующим субъектам прокуратурой объявлены предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства.

В надзорном ведомстве отметили, что вопрос по стабилизации цен на услуги хранения и отгрузки зерна интервенционного фонда находится на контроле генерального прокурора России.

Экономика Товары и цены Экономика АПК Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура Цены на хлеб и зерно

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