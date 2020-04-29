Глава Роспотребнадзора рассказала об особенностях заражения коронавирусом

В 5% случаях больные переносят коронавирус с тяжелыми осложнениями, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала канала "Россия 24".

"У нас небольшое количество совсем тяжелых случаев - всего 5%, еще в 15% - коронавирус вызывает пневмонию",- сказала Попова. Она также отметила, что 45-47% россиян переносят инфекцию бессимптомно. Также, по ее словам, только один из девяти заболевших относится к категории старшего возраста.

"Все наши ограничения позволили нам сохранить жизнь и здоровье людей старшего поколения. У нас заболевших старше 65 лет 15%, нам бы хотелось, чтобы их количество было еще меньше, потому что люди в этом возрасте тяжело переносят болезнь", - заключила глава Роспотребнадзора.