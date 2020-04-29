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29.04.2020 18:36
Рубрика: Общество

Вам вызов, доктор!

Главврач Ольга Папышева: Принимаем тяжелейших пациентов с колес и по воздуху
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(8149)
Да, сидим дома. Да, стараемся не обращать внимание на старые болячки. Пережидаем ситуацию. Многие медицинские, даже всемирно известные федеральные центры, перепрофилируются. И очень важно сохранить возможности многопрофильных и специализированных клиник. Чтобы не ушел принцип доступности помощи. Рассказывает главный врач крупнейшего многопрофильного холдинга Москвы - больницы имени Юдина Ольга Папышева.
Ольга Папышева: Круглосуточно в больнице дежурит мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов. Фото: Сергей Михеев Ольга Папышева: Круглосуточно в больнице дежурит мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов. Фото: Сергей Михеев
Ольга Папышева: Круглосуточно в больнице дежурит мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов. Фото: Сергей Михеев

Ольга Виуленовна! Медики все-таки люди необычные. Я вспоминаю, как 27 февраля Юдинская больница получила задание: разгрузить терапевтический корпус и подготовиться к приему пациентов с внебольничными пневмониями. И всего за сутки проведена перестройка огромного больничного корпуса, в котором теперь все направлено на борьбу с внебольничными пневмониями?

Фото: iStock
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Ольга Папышева: Уже на следующий день со всего города к нам стали поступать такие пациенты. Хотя все непросто: новая форма одежды, новые правила защиты, новые правила передвижения. По сути: новый распорядок жизни. Ни у кого не было такого опыта. Но все сразу, в один момент приняли этот вызов. Каждый час количество пациентов стало увеличиваться. Были и те, кто был подвержен панике при малейших симптомах ОРВИ. Люди были напуганы тем, что происходит вокруг. Обращались с требованием срочно госпитализироваться, сделать КТ, сдать мазки… Каждого успокаивали, старались оказать не только медицинскую поддержку, но и психологическую.

Да, все не просто. Мало кто из пациентов думает о том, каково самим врачам и медсестрам. Это же много часов в костюме, не пропускающем воздух. Это много часов в маске, от которой потом болит лицо. Но когда работаешь в таком графике, нет времени думать о себе. Не случайно среди ковид-положительных пациентов немало наших коллег: врачи "скорой помощи", поликлиник, других стационаров. Спустя месяц напряженной работы и среди наших сотрудников появились заразившиеся и заболевшие.

В пандемию порой забываем, что пациенты с другими заболеваниями нуждаются в помощи, что другие болезни никуда не делись.

Ольга Папышева: В городе продумана система, как разъединить потоки таких больных. Например, наш главный корпус ориентирован на работу с пациентами без подозрений на инфицирование. В прежнем круглосуточном режиме действует уникальный региональный сосудистый центр с самыми современными возможностями диагностики и лечения. И две бригады эндоваскулярных хирургов обеспечивают проведение тромболизисов и тромбоэкстракций.

Фото: Сергей Михеев
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В скоропомощном режиме трудятся урологи, гинекологи, нейрохирурги, кардиохирурги. А родильный дом стал принимать рожениц с кардиологическими патологиями. Хочу успокоить будущих мам: возможности нашего роддома позволяют справляться с этими бедами. Вся экстренная помощь оказывается в полном объеме. Кроме того, у нас две поликлиники, которые ведут ковид-положительных больных на дому: обслуживание заболевших, обследования пациентов, проведение КТ-исследований.

Вот и сейчас во время нашей беседы в главном корпусе ведется экстренная госпитализация?

Ольга Папышева: А как иначе! Другое дело, что ведется не совсем так, как в обычное время, чтобы не допустить распространения инфекции. Время диктует. И если ваш родственник у нас на лечении, то узнать о его самочувствии можно по телефону. Его лечащему врачу можно задать все вопросы, которые вас интересуют. Телефоны всех отделений на нашем сайте.

Родильный дом стал принимать рожениц с кардиологическими патологиями. Вся экстренная помощь оказывается в полном объеме

По-прежнему круглосуточно в больнице дежурит мультидисциплинарная бригада высококвалифицированных специалистов. Наша больница - единственная городская, в которую пациенты в тяжелейшем состоянии доставляются бригадами "скорой" непосредственно в отделение реанимации и интенсивной терапии. Так сказать, "с колес". Это позволяет существенно снижать смертность при тяжелой сочетанной травме. В полном объеме работает экстренная медицинская авиация. Ведь на нашей территории одна из лучших стационарных площадок для принятия вертолетов.

Общество Здоровье Статьи и колонки Ирины Краснопольской

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