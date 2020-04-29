Врач назвала глобальный положительный эффект от пандемии COVID-2019

Защитные меры, принятые в разных странах в связи со вспышкой COVID-19, могут в будущем оказать положительный эффект по снижению уровня заболеваемости сезонными ОРВИ и гриппом. Такое предположение высказала доктор Отэте Омейфе из Университета Центрального Ланкашира в Великобритании.

Дело в первую очередь в гигиенических привычках. До пандемии, отмечает медик, большинство людей пренебрегали простыми правилами гигиены, и это не вызывало у них опасений. Как показало одно из проведенных в Соединенном Королевстве исследований, до недавнего времени только 32 процента мужчин и 64 процента женщин мыли руки после посещения общественных мест, в частности, туалета. Теперь этот показатель возрос до 83 процентов. Остается неизвестным, каждый ли человек моет руки в течение рекомендуемых 20 секунд, но даже несмотря на это положительный эффект очевиден, и он может повлиять на снижение распространения сезонных инфекций.

Закрытие образовательных учреждений и введение норм социальной дистанции также оказали влияние на уменьшение динамики пандемии, в будущем от этих мер тоже можно ожидать пользы.

На сколько именно снизится распространение ОРВИ и гриппом ученые пока не могут сказать. Более точный прогноз невозможен и из-за множества заболевших, которые не обращаются в медицинские учреждения.

Вместе с тем, по данным, на которые ссылается исследователь, в Японии во второй неделе февраля 2020 года было зафиксировано снижение заболеваемости гриппом на 60 процентов по сравнению с тем же периодом предыдущего года. О подобном явлении сообщается также в еженедельных отчетах Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Врач подчеркнула, что более тщательная гигиена и соблюдение дистанции обладают потенциалом для уменьшения распространения заболеваний даже при условии того, что грипп до сих пор является непредсказуемым вирусом.