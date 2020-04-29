Постановление правительства Хабаровского края от 29 апреля 2020 года № 176-пр "О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В соответствии с предложением главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю от 24 апреля 2020 г. № 24, постановлением главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю от 27 апреля 2020 г. № 15 "О введении ограничительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края", федеральными законами от 2.1 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Хабаровского края от 13 февраля 2020 г. № 120-рп "О введении режима повышенной готовности", в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края (далее также - край) Правительство края постановляет:

1. Ввести до особого распоряжения на территории Хабаровского края дополнительные ограничительные меры:

1.1. Обязать граждан, прибывающих на территорию края внутренними авиарейсами из других субъектов Российской Федерации и не имеющих показаний к изоляции в изоляторе медицинской организации инфекционного профиля, обеспечить на срок 14 календарных дней со дня прибытия их изоляцию и медицинское наблюдение в следующем порядке:

а) проживающих (зарегистрированных по месту жительства (пребывания) на территории муниципальных образований края, за исключением Аяно-Майского, Верхнебуреинского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского, Ульчского муниципальных районов Хабаровского края, - по месту жительства (пребывания) на территории соответствующего муниципального образования края при наличии условий для изолированного проживания, исключающего контакты с иными лицами;

б) проживающих (зарегистрированных по месту жительства (пребывания) на территории Аяно-Майского, Верхнебуреинского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского, Ульчского муниципальных районов - путем помещения в обсерваторы, расположенные на территории городского округа "Город Хабаровск" и Хабаровского муниципального района Хабаровского края;

в) проживающих (зарегистрированных по месту жительства (пребывания) в других субъектах Российской Федерации, за исключением Еврейской автономной области, - путем помещения в обсерваторы, расположенные на территории городского округа "Город Хабаровск" и Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

1.2. Предусмотреть, что помещению в обсерваторы не подлежат следующие лица, указанные в подпункте 1.1 настоящего пункта:

а) транзитные пассажиры, прибывшие на территорию края и следующие в другой субъект Российской Федерации;

б) прибывающие по направлению от медицинской организации за получением медицинской помощи, не терпящей отлагательств;

в) организованные группы сезонных, вахтовых работников, прибывшие из других субъектов Российской Федерации.

Режим изоляции работников, прибывших из других субъектов Российской Федерации, обеспечивается пригласившим их работодателем.

2. Министерству здравоохранения края организовать ежедневное медицинское наблюдение за гражданами, находящимися в условиях изоляции, с представлением информации в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю.

3. Главному управлению Губернатора и Правительства края по взаимодействию с правоохранительными органами и органами военного управления совместно с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хабаровскому краю (по согласованию), Управлению на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу (по согласованию):

3.1. Организовать во взаимодействии с министерством здравоохранения края работу по выполнению подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления, в том числе выдаче гражданам, указанным в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, уведомления об их изоляции в обсерваторах как лицам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

3.2. Обеспечить правопорядок и общественную безопасность при направлении граждан, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления, в обсерваторы.

В случае отказа граждан от изоляции в соответствии с настоящим постановлением принимать меры по привлечению их к административной ответственности.

4. Министерству транспорта и дорожного хозяйства края:

4.1. Обеспечить организацию услуг по предоставлению автомобильного транспорта для перевозки прибывших пассажиров к месту нахождения об-серваторов.

4.2. Разработать схему маршрутизации граждан, следующих в обсерва-торы, с обязательным указанием даты, места прибытия, маршрута следования, места пребывания.

5. Доставка лиц, указанных в подпункте "в" подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления, к месту работы должна осуществляться работодателями централизовано, исключая следование рейсовыми поездами, самолетами и иными видами транспорта.

6. Рекомендовать мэру города Хабаровска и главе Хабаровского муниципального района Хабаровского края обеспечить готовность обсерваторов.

7. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2020 г. № 158-пр "Об организации создания и функционирования обсерваторов на территории Хабаровского края", дополнив пункт 4 подпунктом 4.3 следующего содержания:

"4.3. Обеспечить поддержание готовности обсерваторов на период действия режима повышенной готовности.".

8. Внести в раздел 1 Примерного положения об организации создания и функционирования обсерваторов на территории Хабаровского края, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2020 г. № 158-пр "Об организации создания и функционирования обсерваторов на территории Хабаровского края", следующие изменения:

8.1. Пункт 1.1 дополнить абзацами следующего содержания:

указанных в постановлении Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2020 г. № 176-пр "О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края";

- прошедших лечение от новой коронавирусной инфекции на территории городского округа "Город Хабаровск" из числа проживающих на территории Аяно-Майского, Верхнебуреинского, Охотского, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканского, Ульчского муниципальных районов Хабаровского края, на срок до убытия к месту проживания.".

8.2. В пункте 1.4 слова "с момента въезда в Российскую Федерацию или с момента последнего контакта с больным новой коронавирусной инфекцией или с момента самоизоляции лиц, указанных в абзаце четвертом пункта 1.1 настоящего раздела" заменить словами "со дня помещения, за исключением лиц, указанных в абзаце шестом пункта 1.1 настоящего раздела.".

9. Комитету по информационной политике и марсовым коммуникациям Правительства края проинформировать население края о мероприятиях, предусмотренных настоящим постановлением.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор, Председатель Правительства края С.И.Фургал







