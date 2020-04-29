Постановление правительства Хабаровского края от 29 апреля 2020 года № 180-пр "О внесении изменения в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В целях реализации подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Правительство края постановляет:

Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края", дополнив пункт 1 приложения № 2 абзацем следующего содержания:

"- предоставление услуг по дневному уходу за детьми в дежурных группах, расположенных в отдельных зданиях или имеющих отдельный вход, численностью не более 12 воспитанников с соблюдением санитарного режима в соответствии с рекомендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю.".

Губернатор, Председатель Правительства края С.И.Фургал







