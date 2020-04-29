Интенсивность пусков российских ракет вырастет с III квартала этого года

"В мае с наших космодромов планируем продолжение пусковой кампании. Интенсивность пусков вырастет с третьего квартала текущего года", - написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в "Твиттере".

Напомним: из-за пандемии коронавируса ряд пусков перенесли на более поздние сроки. Так, в феврале и марте были запланированы запуски двух спутников ОАЭ и Франции на российской ракете "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане. Теперь они предварительно могут состояться в сентябре.

Кроме того, с июля этого года на 2022 год сдвинут старт второй части российско-европейской миссии "ЭкзоМарс". По словам руководителей Роскосмоса и Европейского космического агентства, причинами переноса стали пандемия коронавируса и необходимость в дополнительных проверках компонентов космического аппарата. Как утверждают ученые, этот перенос не должен повлиять на работу орбитального аппарата TGO, который запустили в рамках первого этапа миссии в 2016 году.

По планам, в июле 2020 года к МКС должен отправиться транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-15". Сейчас, как уточнили в Роскосмосе, на Байконуре начинаются работы по подготовке к пуску ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет корабль на орбиту.