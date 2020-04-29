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29.04.2020 13:33
Рубрика: В мире

Испанцы начали выстраиваться в очереди в парикмахерские

Текст: Юрий Когалов
После того, как премьер-министр Испании Педро Санчес объявил свой план по выведению страны из режима карантина, тысячи жителей пиренейского королевства бросились записываться на прием в парикмахерские. Согласно представленному плану, они заработают в ближайший понедельник. Менее чем за сутки в листах ожидания оказались сотни человек. Если бы они выстроились в ряд, образовались бы километровые очереди (там более, что социальную дистанцию в 1,5-2 метра никто не отменял).

По словам владелицы одного из популярных мадридских салонов Натальи де Веги, за ночь она получила более 800 заявок. "Это какое-то сумасшествие", - говорит она.

Фото: David Ramos/Getty Images
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Руководитель другого известного салона Мария Барас отмечает, что она еще не взялась за составление списков, "ее телефон оказался забит сотнями сообщений", каждый хочет первым попасть на прием к парикмахеру или специалисту по маникюру. "Я прошу клиентов набраться терпения, потому что нам нужно больше информации. Мы ничего не понимаем о возможностях, которые у нас будут", - рассказывает Мария.

Как пишет El Mundo, после 44-х дней изоляции женщины почувствовали крайнюю необходимость привести в порядок голову и руки. Но большинство салонов красоты оказались не готовы к такому повороту. Объявление премьер-министра застало их врасплох. У парикмахерских осталось только пять дней, чтобы подготовить помещения к приему клиентов, продезинфицировать их, установить перегородки.

Как отмечает представитель Альянса предпринимателей-парикмахеров Алехандро Фернандес, в словах Санчеса много неясностей. "Объявление неоднозначно и допускает много толкований. Бессмысленно начинать работать без четких правил", - говорит он.

В "плане перехода к новой нормальности" (именно так называется этот план) говорится, что учреждения могут быть открыты с 4 мая для индивидуального обслуживания клиентов по предварительной записи, при этом салоны должны "гарантировать им максимальную защиту". С 11 мая парикмахерские смогут принимать посетителей уже без записи, но не более 30 процентов пропускной способности, расстояние между креслами, куда усаживаются клиенты, должно быть не менее 2 метров.

По словам Беатрис Герреро, директора еще одного популярного центра, открытие парикмахерской стоит под большим вопросом, так как необходимо успеть получить защитные костюмы, в которых обязаны работать специалисты. Стоит отметить, что парикмахеры с начала кризиса пожертвовали больницам сотни тысяч перчаток, халатов, литры дезинфицирующих средств, а теперь должны заново закупать их.

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Предполагается, что салоны также будут измерять температуру клиентов, как только они прибудут, одежду и сумки держать упакованными в герметичные чехлы. Перед приемом очередного клиента все материалы будут дезинфицироваться.

Крупные салоны могут себе позволить работать в таких условиях, но 94 процента парикмахерских в Испании - это небольшие предприятия с числом работников от 1 до 5. Новые требования смогут выполнить далеко не все. В итоге 42 процента салонов (около 20 тысяч) могут просто закрыться, не справившись с кризисом, вызванным введенными из-за коронавируса ограничениями.

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