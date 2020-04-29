Юрий Лоза объяснил, за что невзлюбил Тома Круза

Советский, российский музыкант и аналитик Юрий Лоза опубликовал в своем Facebook очередную порцию киноведческих заметок, на это раз посвященную американскому киноактеру Тому Крузу. К которому у Юрия, как выяснилось, со временем выработалось стойкое неприятие.

Музыкант признает, что зачастую такое неприятие у него вырабатывается в отношении хороших актеров, которые раньше ему "определённо нравились". Но дальше - как отрезало.

Например, после картин "Коктейль", "Человек дождя", "Фирма", "Рожденный 4-го июля" и "Магнолии" Том был у Лозы в любимчиках. Но на днях, после первых же кадров хоррора "Мумия" (провалившегося, кстати, и чуть было не поставившего крест на перезапуске классического бестиария студии Universal), у Юрия "появилось непреодолимо желание переключить канал".

Причем "вовсе не из-за избитой темы пробуждения темных сил, веками спящих под слоем песка и вдруг поднятых наружу", а именно из-за участия в ленте "старины Тома", - уточнил Лоза.

Поясняя, что, видимо, есть какой-то предел в количестве ролей, которые он может выдержать в исполнении одного актера.

Хотя, не исключено, причина сокрыта в другом - в том, что Лоза не умеет отключать память о ранее сыгранных Крузом персонажах. Кроме того, у Юрия сложилось впечатление, что и Тому самому стало уже скучно играть.

"Но, с другой стороны, что же ему, не сниматься, что ли? А если он больше ничего не умеет?" - риторически вопрошает Юрий.

В комментариях - диспут. "Глядя на то, что он сам продюсерует свои фильмы ему играть в боевиках нравиться. Его фильмы хорошо продаются, он делает большую часть трюков, да и играет он в боевиках лучше чем тодже Сталлоне. "Последний Самурай" - отличная роль. А последнии 10 фильмов или 15 с Аль Почино можете смотреть? А последним 20 фильмов с М. Рурком?", - отмечают подписчики (стиль - авторский).

"Круз - саентолог, да ещё больной на всю голову, три жены убежали как от …, две кстати очень известные. Дело даже в конце концов не в женах и какой он сектант. Просто как робот, не живой какой то в последнее время. А раньше нравился, особенно первые роли", - поясняют свою точку зрения юзеры.

"Солидарен. Когда-то и Уиллис мне нравился. Теперь выключаю сразу", - расширяют сферу неприятия именитых голливудских артистов другие поклонники Лозы.